Мифы и реальность: женское здоровье и рак груди

Мифы о раке груди, которым вы все еще верите

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Многие из нас знают о факторах риска рака молочной железы, таких как возраст, наследственность, ожирение и вредные привычки. Однако даже женщины без очевидных предпосылок для заболевания могут столкнуться с ним. Проведенное журналисткой Кейт Пикерт расследование, в котором приняли участие сотни врачей, пациентов и исследователей, показало, что уровень осведомленности о раке груди оставляет желать лучшего.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Миф о маммографии

Маммография, несмотря на свою популярность, может создать ложное чувство безопасности. Врачи часто проводят это исследование, но оно не всегда выявляет опухоль. Инвазивные опухоли обычно обнаруживаются с помощью МРТ или УЗИ. Врачам следует проводить не только лучевые исследования, но и ручной осмотр груди.

Отсутствие факторов риска

Бывают случаи, когда врачи не могут объяснить причину развития рака груди. Многие виды рака до сих пор не выявлены, а исследования требуют больших затрат времени и средств. Даже молодым женщинам необходимо проходить обследование раз в год и обращаться к врачу при появлении симптомов.

Раннее выявление не дает гарантий

Женщины, у которых выявлен рак на ранней стадии, не всегда избегают рецидива. Опухоль может вернуться, и метастазы могут появиться в других областях. Ранний диагноз не гарантирует, что болезнь не вернется.

Химиотерапия не всегда эффективна

Недавние исследования показали, что многие женщины, получившие химиотерапию, не получили от нее никакой пользы. Онкологическое сообщество ищет новые способы лечения, и иногда таргетная лекарственная терапия может оказаться более эффективной.