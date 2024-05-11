Европейские компании отступают из Китая: упадок инвестиционных ожиданий достиг исторического минимума

Европейские компании боятся вести бизнес в Китае

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перспективы для европейских компаний вести бизнес в Китае оцениваются как рекордно низкие, согласно опросу Европейской торговой палаты, охватившему 529 компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Более четверти компаний скептически относятся к своим возможностям роста, а 44% не видят положительных перспектив на китайском рынке. Интерес к Китаю как к основному направлению для инвестиций снижается: с 27% в 2021 году до 13% в текущем году, сообщает ТАСС.

Кроме того, замедление китайской экономики, слабый спрос и проблемы в секторе недвижимости усугубляют условия работы как для европейских, так и китайских предприятий.