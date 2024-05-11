Как авокадо помогает тем, кто хочет сохранить молодость и красоту: все о полезных свойствах фрукта

Полезные свойства авокадо для красивой кожи лица

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авокадо обладает рядом полезных свойств для здоровья человека. В этой статье мы расскажем, чем полезен фрукт для молодости.

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза авокадо для молодости и здоровья кожи

Авокадо содержит натуральные стероиды. Они улучшают выработку коллагена и борются с пигментацией. Коллаген необходим коже для упругости, сияния и увлажнения, а также для предотвращения морщин.

Благодаря высокому уровню омега-6 кислот и витаминов Е и А, фрукт успешно борется со свободными радикалами. Авокадо также устраняет зуд и воспаления из-за прыщей, смягчает потрескавшуюся или огрубевшую кожу.

Плоды авокадо чрезвычайно богаты полезными жирами. Поэтому фрукт нормализует работу сальных желез и улучшает защитный барьер кожи.

Это помогает предотвратить воспаление кожи, а также сухость или чрезмерную жирность кожи. Кожное сало увлажняет кожу, предотвращает развитие морщин, трещин, а также шелушения и покраснений.

Таким образом, авокадо чрезвычайно полезен для молодой и здоровой кожи. Фрукт помогает сохранить и восстановить красоту лица и волос.