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Как авокадо помогает тем, кто хочет сохранить молодость и красоту: все о полезных свойствах фрукта

Полезные свойства авокадо для красивой кожи лица

1:17
Здоровье

Авокадо обладает рядом полезных свойств для здоровья человека. В этой статье мы расскажем, чем полезен фрукт для молодости.

Полезные свойства авокадо для красивой кожи лица
Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза авокадо для молодости и здоровья кожи

Авокадо содержит натуральные стероиды. Они улучшают выработку коллагена и борются с пигментацией. Коллаген необходим коже для упругости, сияния и увлажнения, а также для предотвращения морщин.

Благодаря высокому уровню омега-6 кислот и витаминов Е и А, фрукт успешно борется со свободными радикалами. Авокадо также устраняет зуд и воспаления из-за прыщей, смягчает потрескавшуюся или огрубевшую кожу.

Плоды авокадо чрезвычайно богаты полезными жирами. Поэтому фрукт нормализует работу сальных желез и улучшает защитный барьер кожи.

Это помогает предотвратить воспаление кожи, а также сухость или чрезмерную жирность кожи. Кожное сало увлажняет кожу, предотвращает развитие морщин, трещин, а также шелушения и покраснений.

Таким образом, авокадо чрезвычайно полезен для молодой и здоровой кожи. Фрукт помогает сохранить и восстановить красоту лица и волос.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
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Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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