Лучшие упражнения с отягощением, которые помогут вам быстро и эффективно привести тело в форму

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Несколько упражнений с отягощением для тренировки на все тело

4:31
Спорт

Являетесь ли вы заядлым поклонником спорта в тренажерном зале или регулярно тренируетесь дома, эти упражнения с отягощением могут выполняться где угодно и кем угодно, и их легко превратить в тренировку для рук, пресса, да и в целом всего тела — просто выберите свои любимые, расположите их в выбранном порядке, и готово.

Несколько упражнений с отягощением для тренировки на все тело
Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

Отжимание в ладоши.

  • Примите положение отжимания.
  • Медленно опускайтесь на землю, держа спину прямой и туловище напряженным.
  • Резко подтянитесь.
  • Хлопните в ладоши, прежде чем вернуться в исходное положение.
  • Начните с: 3 подхода по 10 повторений.

Планка с отжиманием.

  • Примите положение планки на предплечьях, ноги на ширине плеч, поясница ровная.
  • Примите положение отжимания.
  • Опустите спину на планку.
  • Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Отжимание в стойке на руках.

  • Примите положение стойки на руках у стены.
  • Напрягите пресс, ягодичные мышцы и бедра.
  • Наклонитесь к земле.
  • Отжимайтесь назад.
  • Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Обратные скручивание.

  • Лягте на спину, руки держите на полу по обе стороны ладонями вниз.
  • Согните колени и подтяните их к груди, напрягая мышцы пресса.
  • Поднимая колени, вращайте тазом, чтобы оторвать бедра от пола.
  • Удержание и выжимание в верхней части.
  • Медленно опускайтесь в исходное положение.
  • Начните с: 5 подходов по 60 секунд на подход.

Альпинист.

  • Примите позу спринтера, поставив одну ногу под талию, а другую отведя прямо назад.
  • Меняйте положение ног с высокой скоростью.
  • Начните с: 5 подходов по 60 секунд на подход.

Звездная планка.

  • Примите положение отжимания.
  • Вытяните руки и ноги на ширину плеч.
  • Оставайтесь в этом положении как можно дольше, напрягая мышцы пресса и спины.
  • Начните с: 3 подхода по 30 секунд на подход.

Велосипедные скручивание.

  • Лягте ровно на пол, прижав поясницу к земле.
  • Заведи руки за голову.
  • Подтяните колени к груди и оторвите плечи от земли, не вытягивая шею.
  • Выпрямите правую ногу под углом 45 градусов над землей, одновременно поворачивая верхнюю часть тела влево и подтягивая правый локоть к левому колену.
  • Переключитесь на другую сторону и повторите.
  • Начните с: 3 подхода по 20 повторений.

Ягодичный мостик на одной ноге.

  • Лягте на спину и поднимите одну ногу в воздух.
  • Толчок вперед, поднимая бедра как можно выше.
  • Напряги ягодичные мышцы.
  • Удерживая ногу в воздухе, медленно опустите ее на пол.
  • Начните с: 3 подхода по 10 повторений.

Болгарское раздельное приседание.

  • Встаньте в положение выпада вперед, выпрямив туловище, напрягая мышцы живота и центрируя бедра.
  • Поставьте заднюю ногу на скамью, держа переднюю ногу на расстоянии полуметра от скамьи.
  • Опустите заднюю ногу, удерживая колено на одном уровне со ступней.
  • Пройдите на передней пятке и вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 5 — 10 повторений на одной ноге, прежде чем переключиться на другую.
  • Начните с: 5 подходов по 5 — 10 повторений на ногу.

Прыжки в боксе.

  • Встаньте перед боксом, ноги на ширине плеч.
  • Присядьте на четверть и отведите руки назад.
  • Вытяните руки вперед и оттолкнитесь от земли, приземлившись на бокс, расставив ноги и слегка согнув колени.
  • Выполните точно такое же действие в обратном порядке.
  • Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Выпад сверху.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.
  • Поднимите руки (или медицинский мяч) над головой, удерживая их по центру между плечевыми суставами.
  • Выдыхайте, делая шаг вперед в глубоком выпаде.
  • Упритесь передней пяткой в землю.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 10 повторений, прежде чем переключать ноги.
  • Начните с: 3 подхода по 10 повторений на ногу.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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