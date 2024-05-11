Лучшие упражнения с отягощением, которые помогут вам быстро и эффективно привести тело в форму

Несколько упражнений с отягощением для тренировки на все тело

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Являетесь ли вы заядлым поклонником спорта в тренажерном зале или регулярно тренируетесь дома, эти упражнения с отягощением могут выполняться где угодно и кем угодно, и их легко превратить в тренировку для рук, пресса, да и в целом всего тела — просто выберите свои любимые, расположите их в выбранном порядке, и готово.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

Отжимание в ладоши.

Примите положение отжимания.

Медленно опускайтесь на землю, держа спину прямой и туловище напряженным.

Резко подтянитесь.

Хлопните в ладоши, прежде чем вернуться в исходное положение.

Начните с: 3 подхода по 10 повторений.

Планка с отжиманием.

Примите положение планки на предплечьях, ноги на ширине плеч, поясница ровная.

Примите положение отжимания.

Опустите спину на планку.

Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Отжимание в стойке на руках.

Примите положение стойки на руках у стены.

Напрягите пресс, ягодичные мышцы и бедра.

Наклонитесь к земле.

Отжимайтесь назад.

Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Обратные скручивание.

Лягте на спину, руки держите на полу по обе стороны ладонями вниз.

Согните колени и подтяните их к груди, напрягая мышцы пресса.

Поднимая колени, вращайте тазом, чтобы оторвать бедра от пола.

Удержание и выжимание в верхней части.

Медленно опускайтесь в исходное положение.

Начните с: 5 подходов по 60 секунд на подход.

Альпинист.

Примите позу спринтера, поставив одну ногу под талию, а другую отведя прямо назад.

Меняйте положение ног с высокой скоростью.

Начните с: 5 подходов по 60 секунд на подход.

Звездная планка.

Примите положение отжимания.

Вытяните руки и ноги на ширину плеч.

Оставайтесь в этом положении как можно дольше, напрягая мышцы пресса и спины.

Начните с: 3 подхода по 30 секунд на подход.

Велосипедные скручивание.

Лягте ровно на пол, прижав поясницу к земле.

Заведи руки за голову.

Подтяните колени к груди и оторвите плечи от земли, не вытягивая шею.

Выпрямите правую ногу под углом 45 градусов над землей, одновременно поворачивая верхнюю часть тела влево и подтягивая правый локоть к левому колену.

Переключитесь на другую сторону и повторите.

Начните с: 3 подхода по 20 повторений.

Ягодичный мостик на одной ноге.

Лягте на спину и поднимите одну ногу в воздух.

Толчок вперед, поднимая бедра как можно выше.

Напряги ягодичные мышцы.

Удерживая ногу в воздухе, медленно опустите ее на пол.

Начните с: 3 подхода по 10 повторений.

Болгарское раздельное приседание.

Встаньте в положение выпада вперед, выпрямив туловище, напрягая мышцы живота и центрируя бедра.

Поставьте заднюю ногу на скамью, держа переднюю ногу на расстоянии полуметра от скамьи.

Опустите заднюю ногу, удерживая колено на одном уровне со ступней.

Пройдите на передней пятке и вернитесь в исходное положение.

Выполните 5 — 10 повторений на одной ноге, прежде чем переключиться на другую.

Начните с: 5 подходов по 5 — 10 повторений на ногу.

Прыжки в боксе.

Встаньте перед боксом, ноги на ширине плеч.

Присядьте на четверть и отведите руки назад.

Вытяните руки вперед и оттолкнитесь от земли, приземлившись на бокс, расставив ноги и слегка согнув колени.

Выполните точно такое же действие в обратном порядке.

Начните с: 3 подхода по 5 повторений.

Выпад сверху.

Встаньте, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.

Поднимите руки (или медицинский мяч) над головой, удерживая их по центру между плечевыми суставами.

Выдыхайте, делая шаг вперед в глубоком выпаде.

Упритесь передней пяткой в землю.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 10 повторений, прежде чем переключать ноги.

Начните с: 3 подхода по 10 повторений на ногу.