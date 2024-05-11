Что такое монодиета: диетологи предупредили худеющих о последствиях

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Чем опасна монодиета при похудении

1:18
Здоровье

Монодиета — это тип диеты, который выбирают некоторые люди для похудения. В этой статье мы расскажем, что это такое.

Чем опасна монодиета при похудении
Фото: Wikipedia by Love Food Hate Waste NZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что такое монодиета

Употребление в пищу одного конкретного продукта питания является монодиетой. Например, худеющие отказываются от других продуктов, кроме каш или овощей. Диета соблюдается в течение длительного времени и многим людям удается похудеть.

Монодиета обычно состоит из одного-двух продуктов. Например, вы выбрали для своего рациона только огурцы и йогурт и едите в основном их в течение недели.

Чем опасна монодиета

Главный недостаток соблюдения монодиеты — несбалансированное питание. Дело в том, что в мире нет продукта, который включал бы в себя все необходимые пропорции белков, жиров и углеводов одновременно.

Поэтому человек, употребляя в пищу один продукт в течение длительного времени, начинает испытывать недомогание и усталость и нехватку важных микроэлементов и витаминов.

Лучше всего подобрать сбалансированное и разнообразное питание, состоящее из разных источников белка, клетчатки, жиров, углеводов и витаминов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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