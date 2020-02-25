Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в авторской передаче "Жизнь как она есть" поговорил с известным оппозиционным (настоящим — не системным) политиком о важнейших последних событиях российской политической жизни.

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

Николай Платошкин считает, что "предложения Путина — просто никакие". Почему? Будем разбираться, так ли это на самом деле. И если это так, то для чего они понадобились.

— Николай Николаевич, вы не просто известный в стране человек, а можно сказать, даже YouTube-звезда. Хотя вы от этого отмахиваетесь.

— Я помню, папе объяснял, что такое YouTube. Сейчас он тоже за мной там следит.

— Вы сказали, что вы еще и кандидат в президенты…

— Я это и раньше говорил. Я готов, если люди меня поддержат и выдвинут. Если меня не поддержат, значит, будет другой кандидат от нашего движения.

— Вы выступаете все-таки с позиции если не левой, то близкой к ней.

— Нет, именно левой.

— Новый социализм. Тогда скажите, гражданином какой страны вы себя считаете?

— Российской Федерации.

— Но если мы внимательно посмотрим на Российскую Федерацию, то увидим, что наше государство сейчас живет не по той Конституции, по которой оно должно было жить. Ведь за Конституцию 1993 года проголосовал всего 31 процент от числа зарегистрированных избирателей в России и порядка 20-25 процентов субъектов Федерации не поддержали эту Конституцию. То есть она принята не большинством, как должно быть. Потому что 31 процент — никак не большинство.

— Хорошо. У меня тоже встречный вопрос: тогда какая у нас сейчас страна?

— Все-таки, может быть, де-юре РСФСР?

— Вот именно. Я могу сейчас приехать домой, заказать паспорт РСФСР. Я думаю, мне его сделают. Удостоверение дважды орла Советского Союза. И еще что-нибудь. Мундир себе какой-нибудь сшить, например. От этого жизнь в стране изменится?

— Вряд ли.

— Вряд ли.

Конституция — это правовая фикция. Она в любой стране правовая фикция. То есть что это означает? Конституция — закон отражения воли господствующего класса.

У нас господствующий класс ориентирован на вывоз сырья. Он себе такую Конституцию сделал. Значит, то, что мы в 1993 году проиграли, как и в 1991 году, — это наша вина.

Но сейчас мы сделаем все возможное, чтобы прийти к власти желательно уже в этом году и восстановить социализм у нас не в виде каких-то конституций и прочих декораций, а в виде реальной жизни, чтобы люди это ощущали каждый день.

Тогда мы и паспорта сделаем новые, и Конституцию сделаем новую. Но сначала надо взять власть.

— Николай Николаевич, с кем власть надо взять?

— С народом, конечно.

— Многие политики говорят, что они пользуются достаточно широкой поддержкой у народа, но это не совсем так или даже совсем не так.

— А как вы ее считаете эту поддержку? Как это реально можно оценить? По подписке в YouTube или на другие сайты некоторые определяют…

— Цифры подписки и лайки в интернете можно купить легко. Это всё технологии известные. Я могу оценить поддержку, если в том же самом YouTube вижу, что комментарии — осмысленные. Потому что можно и закупить комментаторов, которые там будут охать-ахать, например.

— Мы этим не занимаемся.

У нас этим занимается Администрация Президента. Она нанимает хейтеров.

Видите, у нас профессия какая появилась? Хейтер. С английского переводится "ненавистник". Я выхожу куда-нибудь, они сразу пишут: "Платошкин-картошкин", "Платошкин-плутошкин", "у Платошкина дети в Швейцарии" и т. д.

— Но это неинтересно. Понятно, что это не даст эффекта, на серьезных ваших сторонников это не повлияет. Правильно? Наоборот, будут только больше поддерживать.

— Я этим супердятлам из Администрации Президента — Потупчик и подобным — просто благодарен за то, что они привлекают внимание к моим трансляциям. А человек с такой фамилией, как Потупчик, изначально шансов против движения "За новый социализм" просто по определению не имеет. Мы на понимающих людей рассчитываем.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев