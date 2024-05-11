Nissan обещает обогнать ожидания с рекордной прибылью и ростом продаж на фоне жесткой конкуренции

Nissan Motor прогнозирует рост операционной прибыли на 5,5% в текущем финансовом году благодаря увеличению мировых продаж, превысив ожидания аналитиков.
Компания ожидает, что прибыль составит 600 миллиардов иен (3,85 миллиарда долларов) за год, который начался 1 апреля. При этом прогнозирует незначительное увеличение продаж в Китае, сталкиваясь с жесткой конкуренцией на крупнейшем автомобильном рынке мира. Основным источником роста остаются продажи в Северной Америке, которые по прогнозам вырастут на 13,3% до 1,4 миллиона автомобилей.
В Китае продажи ожидаются чуть выше прошлого года, что контрастирует с резким падением в предыдущем финансовом году на 24%. Nissan планирует усилить позиции в Китае за счет сотрудничества с Baidu в области искусственного интеллекта и "умных" автомобилей. Несмотря на падение продаж и прибыль в прошлом году, компания рассчитывает компенсировать инфляционное давление за счет колебаний курсов валют и инвестиций в производителей автокомпонентов.
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