Акт преданности или превосходства: для чего кошка каждый раз пытается лечь на вас

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Зоосфера » Кошки

Многие домашние животные имеют интересную привычку: они часто устраиваются удобно на своих владельцах, порой даже засыпая там.

Россиянам ответили, почему кошка любит спать на хозяине
Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это поведение обычно вызывает удовольствие у хозяев, которые трактуют его как проявление любви и привязанности со стороны питомца.

Однако такое толкование может быть не всегда верным. Причины, по которым кошка ложится на человека, могут быть разными.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что кошка пытается продемонстрировать своё доминирование, как бы говоря: "Я занимаю более высокое место в иерархии".

Хотя вряд ли кошка может считать себя главой семьи, иногда она может воспринимать своё положение именно так.

Другая причина, по которой кошка стремится лечь на хозяина, — это желание согреться. Кошки всегда ищут тёплое место, будь то батарея или телевизор.

Находясь рядом с человеком, кошка также чувствует тепло, что делает её положение гораздо комфортнее, чем на холодном полу.

В таком случае, кошка действительно может проявлять доверие и привязанность к своему владельцу.

Тем не менее, не спешите радоваться, если ваш питомец проявляет такое поведение. Возможно, это просто сигнал того, что у вас повысилась температура, которую вы ещё не заметили.

Для уверенности можно использовать медицинский термометр, чтобы проверить, не начинается ли у вас болезнь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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