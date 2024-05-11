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Какие семечки подсолнечника нужно выбирать и сколько их можно есть есть в день

Сколько семечек подсолнечника рекомендуется есть в день?

1:28
Еда

Стандартное потребление семечек подсолнечника для здоровых людей без проблем с весом или пищеварением составляет примерно 50-100 граммов в день, что примерно равно одному стакану.

Сколько семечек подсолнечника рекомендуется есть в день?
Фото: commons.wikimedia.org by Madmad1234 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма, калорийную потребность и диету в целом, напоминает "Спорт-Экспресс".

Жареные семечки в скорлупе могут представлять некоторые риски для здоровья. Они часто не моются перед жаркой, что может привести к возникновению проблем с пищеварением. Кроме того, при приготовлении могут использоваться низкокачественные масла, которые могут окисляться и становиться менее полезными. Некачественные или несвежие семечки также могут быть вредными для здоровья.

Важно помнить, что семечки подсолнечника имеют высокую калорийность, поэтому их потребление следует контролировать, особенно для тех, кто следит за весом или страдает от заболеваний пищеварительной системы. Лучше выбирать свежие и несолёные семечки, а также разнообразить свою диету другими здоровыми и питательными продуктами.

В целом, умеренное и разумное потребление семечек подсолнечника может быть частью здорового питания, но важно помнить об индивидуальных потребностях и качестве продукта. Рекомендуется употреблять их с умом и в рамках сбалансированной и разнообразной диеты.

Сколько можно есть семечек в день и какая от них польза?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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