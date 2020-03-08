Зачем пихать мишуру в Конституцию?

Что за мишуру пытаются запихать в нашу Конституцию? Зачем в Основном законе арифметика про индексацию пенсий? Видимо, всенародным голосованием власть хочет сделать весь народ причастным к пенсионному грабежу, то есть ограбить всех нас уже нашими же руками. Конечно, власть хочет обелить себя, как обычно, переложив всю вину на простых людей.

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

А с какой целью в конституционное поле Путин намерен ввести Государственный совет, при этом существенно увеличив его полномочия? Чтобы во главе его вечно оставаться главой страны — над следующим президентом?

Все эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

Поправки в Конституцию обелят власть и замажут народ

— Николай Николаевич, внесенные президентом Путиным поправки — это просто мишура какая-то?

— Правильно.

— Началась переориентация властных полномочий. Но нам-то, народу, все равно абсолютно, кто как где сидит, на каких ветках и т. д.

— Правильно. Но нам говорят, главное — американская Конституция, главное — международное право у нас главенствует, вот в этом все наши проблемы.

— Я разговаривал также с другими коллегами — политиками, политологами, журналистами. Один из выводов, который был сделан, — это голосование вообще не имеет никакого отношения к Конституции, оно имеет своей целью подтвердить права Владимира Владимировича Путина, показать, что ему народ доверяет. Только это пока несколько завуалировано.

— Да, верно.

— И, видимо, этот вопрос встал именно потому, что очень большой удар по авторитету, репутации действующего президента был нанесен, конечно, пенсионной реформой.

— Верно.

— А внесение этих мелких поправок, которые предложены, что пенсии должны индексироваться… Не хочется даже называть…

— Это фуфлонизм и понтообразие.

— То есть это голосование — некое оправдание за пенсионную псевдореформу. Потому что если граждане проголосуют сейчас, в том числе за этот социальный пункт, то им будут говорить, что теперь они, соответственно, все эти пенсионные изменения поддержали и этим самым с власти снимутся все обвинения по обману российского населения пенсионной реформой.

Народ должен сказать "нет" поправкам в Конституцию

— Правильно. Поэтому я — против поправок.

Я за то, чтобы люди обязательно пришли и сказали Путину: "нет", халява кончилась, мы ему пенсионную реформу не простим, и попытки завернуть ее в дурацкий фантик под названием "конституционная реформа" у него не пройдут.

Я сделаю все возможное, чтобы мы пришли, чтобы были наблюдатели, чтобы Путину сказали "нет".

И плюс, вы правильно сказали, он хочет себя обелить. Второе, он хочет остаться у власти навсегда.

Главное в этих дурацких поправках — Госсовет. Хотя это орган, который нам абсолютно не нужен, но который Путин хочет, видимо, возглавить на невыборных основах.

То есть будут какие-то президенты, главы правительства, а он будет главой Госсовета над ними.

Что нужно России — капитализм или социализм?

— Но мы с вами помним, что когда мы учились в школе, то все кружки и спортивные секции были бесплатными абсолютно. Можно было заниматься, развиваться как угодно, к чему душа лежит. Сейчас за все это нужно платить.

Я слышу, как со всех трибун говорят про какие-то бесплатные секции, кружки и т. д. Но поскольку у меня трое детей, когда я захожу в школу, там сразу говорят, сколько за что надо заплатить. И я по договорам плачу деньги. Я не налом кому-то засовываю в кармашек потихоньку.

Вот эта система на самом деле обнуляет и материнский капитал, и все остальное. Почему? Мы же говорим не о том, что ты, как животное, роди, наплоди, главное, чтобы в стране поголовье людей было.

Мы все-таки от животных отличаемся тем, что мы хотим вырастить достойного, развитого человека. А для того, чтобы вырастить такого человека, нужно намного больше средств, нежели тот самый материнский капитал.

— Вы знаете, давайте уже привыкнем к тому, что мы живем в варварской тупой системе капитализма. Мы с вами люди, конечно. Вот социализм и вообще левая идея — это социальная справедливость. Если мне хорошо, а вам или еще кому-то плохо — это неверно, абсолютно неправильно.

Мы должны заботиться о других членах общества, а они — о нас. Один — за всех, все — за одного. Социализм.

А капитализм — каждый за себя. Извините, это ваши проблемы. Если у вас не хватает денег на детей, вы козел, идите под мост и умирайте.

— А у нас капитализм, вы считаете, сейчас?

— Конечно. Причем зверский абсолютно.

— А у меня такое ощущение, что мы перешагнули эту черту, возврат к капитализму произошел. Поэтому, чтобы опять вернуть социальные завоевания, потребуются новые революционные изменения. Ведь мы пошли даже дальше обычного капитализма. Такое ощущение, что по уровню прав населения мы примерно на том уровне какой был между февральской и октябрьской революциями. Как вы можете оценить наши права: столько же, меньше или больше, нежели тогда было?

— Нет, между февральской и октябрьской прав было больше, конечно, у людей, чем сейчас.

У нас все время говорят, капитализм — это Соединенные Штаты. Нет, капитализм — это Парагвай, например. Чилийско-фашистская хунта — это тоже капитализм. А там что, какие-то права, что ли, были?…

Вы же знаете, что сейчас в Чили волнения происходят. Это же как раз попытка демонтажа вот этого дебильного капитализма, который ввел Пиночет. То есть раньше народ просто боялся. Напустили кровь сильно тогда. Тоже был там капитализм.

Сингапур у нас приводят в пример. Да там, знаете, какие зверские репрессии были против людей?! Это сейчас уже все тихо.

Так при Гитлере, предположим, Берлин вообще выглядел классно. Окурки никто не бросал. Вообще все было замечательно, потому что нищих, психов отправили в газовые камеры. Все было замечательно, прекрасный был капитализм.

А у нас почему-то считают, что капитализм обязательно с правами человека связан. Нет, ни в коем случае.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев