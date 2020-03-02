Зарплата руководства страны должна зависеть от благосостояния граждан

Почему у нас жизнь такая, как она есть? Почему депутаты Госдумы против справедливого налогообложения — прогрессивного налога? Какая зарплата должна быть у депутата и почему? Почему движение Николая Платошкина не смогло победить на выборах в Заксобрание Хабаровского края от КПРФ?

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" говорили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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Почему власти против прогрессивного налога

— Николай Николаевич, сравнительно недавно в Государственную Думу в очередной раз был внесен и должен был обсуждаться вопрос об установлении прогрессивного налога. Был внесен законопроект о том, чтобы налоги увеличивались в зависимости от величины доходов. Наверное, как-то нужно его было обсудить хотя бы потому, что об этом постоянно говорят в обществе. Но депутаты, наши народные избранники, даже рассматривать его не стали, сразу же все отклонили.

Почему? Из-за чего все так сразу и полностью погорело? Может быть потому что зарплата самих депутатов как раз попадает в те границы, где начинается достаточно серьезно подниматься этот самый прогрессивный налог? Тогда, наверное, получается, что у депутатов, которые и без того люди очень обеспеченные и получают такие высокие денежные и другие вознаграждения за эту свою деятельность, могут себе позволить намного больше, нежели обычные наши люди, сыграло некое классовое чутье?

— Да, причины, конечно, такие, но это не классовое чутье.

— Нет?… А что же тогда?

— Конечно, своя рубашка ближе к телу, людям это свойственно. Поэтому и надо исключить такие возможности. Конечно, все должно быть справедливо.

Понимаете, вот мы что предлагаем, например, абсолютно конкретно. Меня все эти квоты не сильно интересуют, честно говоря.

Зарплата депутатов должна быть установлена в размере — три средних по стране, и не больше, это должно быть четко закреплено. Зарплата президента — пять-шесть средних по стране. Также и у всех других государственных служащих, включая руководителей государственных компаний, должно быть определено и прописано.

Почему движение "За новый социализм проиграло в Хабаровском крае

Причем, видите ли, прежде чем о ком-то или чем-то рассуждать, надо это знать. Я имею во всем этом опыт. Я сам баллотировался, например, в Госдуму по Хабаровскому краю в прошлом году. Там победили жириновцы.

Но почему? Там партией власти были применены просто грубые политтехнологии. А в региональное Заксобрание прошло рабочих до хренища, я должен сказать. Охранники, жены губернатора прошли и еще непонятно кто. Они до сих пор, по-моему, ходят и оглядываются, не понимают, как там оказались…

А некоторые еще говорят: "А где бабки-то, когда платить-то будут?…" Просто Законодательное собрание Хабаровского края не всем платит. Они говорят: "Мы что сюда вообще и зачем?" Это рабочие, точнее, бывшие рабочие и служащие. Но, знаете, как Ленин их называл? Люмпен-пролетарии.

А что мы сделали?

Мы обещали и внесли законопроект о том, что зарплата депутата Хабаровского края должна быть три прожиточных минимума, или 59 тысяч рублей.

Естественно, эти все остальные — жириновцы, "ядро" высказались против. Извините, нас там всего трое из 35-ти. А если бы было 30 из 35-ти, зарплата уже сейчас такая бы и была.

Но почему в региональных думах многие вообще ничего не получают, а в Госдуме такие огромные зарплаты? За что? Почему такая огромная разница?…

Сколько должны получать депутаты в Госдуме

Поэтому, что касается Государственной Думы, если мы берем большинство на выборах в Государственную Думу, то у нас зарплата будет три средних по стране.

Сколько будет три средних зарплаты в России? Сейчас она у нас официально примерно 43 тысячи рублей считается. Вот значит — 180 тысяч рублей. Не хочешь — не баллотируйся. Но зарплата депутата должна быть увязана с благосостоянием всех граждан.

Зарплата в стране растет — растет и зарплата депутатов, пожалуйста.

— Вполне возможно, что депутаты должны получать так, как вы говорите. Я думаю, что в этом есть здравый смысл. Как живет страна, так же должны жить и ее руководители… Но вы помните, что у нас президент ответил на вопрос по прогрессивному налогу?

— Президента мы сменим. Меня его позиция не устраивает.

Что делать с элитами

— Мы его можем сменить, безусловно. Что мы будем делать с теми элитами, которые, условно говоря, его поддерживают? Здесь же вопрос не только обязательно на выборах, кто как проголосует. Вопрос, как вы правильно сказали, какие силы стоят, в том числе какие финансовые силы.

— Быдло за ним стоит. У меня, предположим, мама — агроном. Она в отличие от президента Путина, который утверждает, что в СССР не было мясного, молочного животноводства и что там одни галоши производили, на земле работала.

Элиты — этот термин к крупному рогатому скоту относится. Элитное животноводство. Плевать я хотел на всю эту элиту с 5-го этажа, понимаете?

Мы выиграли выборы в прошлом году в Москве. Лично мой кандидат победил главу "Единой России" всей Москвы, заместителя председателя партии Метельского, который сидел 20 лет. И когда мы вышли с ним бороться, все просто недоумевали: "Да вы что, да нет, элита не пустит…" Да плевать мы хотели на эту элиту. Взяли и выиграли.

— Поздравляю.

— А почему? Потому что мы обеспечили процедуры. Они фальсифицировать, что ли, не пытались?… Но мы обеспечили каждый участок двумя наблюдателями. Они, извините, даже у туалетов дежурили.

— Вопрос с фальсификациями есть по самым разным вещам. Но насколько я понимаю, сфальсифицировать можно 10-15 процентов.

— Да, вы абсолютно правы.

— Если больше, нарастает протест. И дальше уже делать нечего.

— Верно. Поэтому я всех призываю:

а) прийти на выборы, чтобы вашим бюллетенем не воспользовались,

б) нам нужны наблюдатели.

Если мы обеспечим двух наблюдателей на участок, элите ничего не светит. Она с вещами на выход. Ее задача — успеть купить билет в "Шереметьево" после выборов.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев