Мини-юбка: тренды и стильные комбинации на весну и лето

Юбка-мини, впервые представленная в мир моды в 1960-х годах британским дизайнером Мэри Куант, преодолела долгий и триумфальный путь. С появлением в витринах ее исторического бутика на Кингс-Роуд, она моментально стала культовым предметом в ту эпоху, не только украшая улицы Великобритании, но и завоевывая сердца модниц по всему миру. Название "мини" было дано в честь любимого крохотного автомобиля дизайнера.
Этот предмет гардероба остается вне времени и весьма универсальным. Будь то вечерняя прогулка с подругами, поход в магазин или рабочий день в офисе, юбка-мини подходит для любого случая. Так с чем же мы будем носить ее в этом году, особенно весной и летом?
Классический наряд всегда в моде. Создание изысканного образа без особых усилий сводится к сочетанию мини-юбки с подходящим по тону и текстуре топом или жакетом.
"Летом стоит выбирать более яркие тона или принты, чтобы добавить образу веселья и живости", — советует стилист Маша Ведерникова.
Простота — это всегда хороший выбор. Выбор мини в нейтральных тонах позволит легко интегрировать ее в ваш гардероб.
"Для добавления нотки индивидуальности можно поиграть с цветом и текстурой других элементов наряда", — объясняет Маша.
Возвращение к школьному стилю — еще один тренд. Мини-юбка с плиссировкой, дополненная вязаным жилетом, мокасинами и носками с высоким голенищем, создаст образ, который кажется простым, но на самом деле очень провокационным.
Совпадение текстур — отличный способ добавить интереса в образ.
"Используйте текстуры, соответствующие по цвету или выберите вещи в одном оттенке, чтобы создать гармоничный ансамбль", — говорит Маша, подчеркивая важность согласованности текстур и оттенков.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".