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По каким причинам может болеть спина после занятия гимнастикой, и как можно избавиться от этой боли

Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?

2:44
Спорт

Боль — это способ организма сигнализировать о том, что что-то в программе тренировок или просто в повседневном уходе за здоровьем необходимо исправить. Выяснив, в чем могут заключаться эти проблемы, вы не только узнаете, но и подскажете, как их решить. Ниже приведены распространенные причины болей в спине:

Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License
  • Неправильная форма или техника. Неправильные формы во время упражнений, особенно тех, которые связаны с позвоночником или сердечником, могут привести к чрезмерной нагрузке на спину. Например, выгнутая спина во время отжиманий или отсутствие нагрузки на позвоночник во время выполнения планки могут привести к перенапряжению или боли, перенапряжению и отсутствию физической подготовки.
  • Ранее существовавшие заболевания спины. Некоторые движения из упражнений по художественной гимнастике могут усугубить определенные ранее существовавшие проблемы в области спины, такие как межпозвоночная грыжа, ишиас или даже хронические боли в пояснице.
  • Плохая разминка. Пропуск или неадекватное выполнение соответствующей разминки предрасполагает человека к мышечным нагрузкам. Разминки увеличивают приток крови к мышцам, тем самым делая мышцы гибкими и сводя к минимуму вероятность травм.
  • Неправильный прогресс. Переход к более сложным упражнениям без надлежащей подготовки и базовой силы может вызвать боли в спине. На самом деле, сначала нужно изучить основы, а затем постепенно переходить к прогрессивным упражнениям, поскольку для выполнения этих сложных движений необходимо задействовать спину.

Хотя ощущение боли в спине после гимнастической тренировки может быть естественным результатом, ниже перечислены некоторые способы, которыми вы определенно можете улучшить ее:

  • Проконсультируйтесь со специалистом по фитнесу, чтобы оценить и скорректировать свою форму.
  • Добавьте упражнения, направленные на укрепление всего сердечника, чтобы спина лучше ощущала поддержку.
  • Выполняйте динамичные растяжки с небольшими легкими кардиотренировками, чтобы разогреть тело перед каждой тренировкой.
  • Дайте своему телу достаточно времени на восстановление перед следующей интенсивной тренировкой, чтобы предотвратить чрезмерные травмы.
  • Придерживайтесь сбалансированного режима тренировок, который помогает в равной степени укрепить все группы мышц.
  • Убедитесь, что существующие упражнения вас вполне устраивают, прежде чем изменять их или добавлять дополнительную сложность или сопротивление.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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