Депутат Милонов предложил ввести маркировку для пластиковой посуды

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предлагает внедрить маркировку пластиковой посуды и сопутствующих товаров так же, как это происходит с алкоголем и табачными изделиями.
Парламентарий пояснил, что с приходом тепла множество россиян каждый год выбираются на пикники и проводят время на свежем воздухе. С увеличением числа посетителей лесных полян растет количество мусора, который забирают с собой далеко не все отдыхающие.
"Прошу Вас рассмотреть возможность о внедрении новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы", — сообщается в обращении депутата Виталия Милонова на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
Милонов отметил, что внешний вид маркировки будет схож с предупредительными изображениями на упаковках табачных и алкогольных изделий.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".