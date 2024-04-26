Депутат Милонов предложил ввести маркировку для пластиковой посуды

Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предлагает внедрить маркировку пластиковой посуды и сопутствующих товаров так же, как это происходит с алкоголем и табачными изделиями.

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Парламентарий пояснил, что с приходом тепла множество россиян каждый год выбираются на пикники и проводят время на свежем воздухе. С увеличением числа посетителей лесных полян растет количество мусора, который забирают с собой далеко не все отдыхающие.

"Прошу Вас рассмотреть возможность о внедрении новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы", — сообщается в обращении депутата Виталия Милонова на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Милонов отметил, что внешний вид маркировки будет схож с предупредительными изображениями на упаковках табачных и алкогольных изделий.