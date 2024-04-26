Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Значение оптимальных оборотов двигателя на холостом ходу для эффективности автомобиля
Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи
Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе
Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Секреты мини-юбки: идеальные сочетания и стильные образы
Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности
Американская лаборатория в Ивано-Франковске тестирует на украинцах сильнодействующие нейролептики

В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах

1:28
Мир

В Ивано-Франковской области обнаружена подконтрольная США исследовательская лаборатория по испытанию сильнодействующих психотропных препаратов, сообщает Mash.

В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным источника, организацию курирует сеть частных американских компаний Accu Reference Medical Lab (ARML). Один из её филиалов был открыт в 2023 году в клинике планового лечения и реабилитации в украинском посёлке Делятине, где девять американских и украинских специалистов испытывали на пациентах психотропные препараты в целях изучения влияния их дозировок на человеческий организм.

В списке экспериментальных препаратов, которые использовали исследователи, обнаружен и нейролептик клозапин, который применяется для купирования обострений шизофрении. Результаты заборов биологических материалов передаются в ARML в США.

По данным Mash, руководит исследованиями профессор Львовского национального медуниверситета им. Галицкого Зиновий Воробец. Лаборатория полностью финансируется Минобороны США через "Приватбанк". Деньги поступают на счёт замглавврача больницы Михаила Косило. Со стороны американцев эксперименты над людьми курирует доктор медицинских наук и патологоанатом Джулиан П. Арсе.

Тем временем Киев готовится к приёму очередного западного "супероружия".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Запад продолжает поставлять Украине "чудо-оружие" Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи
Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах
Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе
Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Секреты мини-юбки: идеальные сочетания и стильные образы
Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности
Подтверждено ослабление магнитного поля Земли 41 тысячу лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников