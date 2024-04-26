Американская лаборатория в Ивано-Франковске тестирует на украинцах сильнодействующие нейролептики

В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

В Ивано-Франковской области обнаружена подконтрольная США исследовательская лаборатория по испытанию сильнодействующих психотропных препаратов, сообщает Mash.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным источника, организацию курирует сеть частных американских компаний Accu Reference Medical Lab (ARML). Один из её филиалов был открыт в 2023 году в клинике планового лечения и реабилитации в украинском посёлке Делятине, где девять американских и украинских специалистов испытывали на пациентах психотропные препараты в целях изучения влияния их дозировок на человеческий организм.

В списке экспериментальных препаратов, которые использовали исследователи, обнаружен и нейролептик клозапин, который применяется для купирования обострений шизофрении. Результаты заборов биологических материалов передаются в ARML в США.

По данным Mash, руководит исследованиями профессор Львовского национального медуниверситета им. Галицкого Зиновий Воробец. Лаборатория полностью финансируется Минобороны США через "Приватбанк". Деньги поступают на счёт замглавврача больницы Михаила Косило. Со стороны американцев эксперименты над людьми курирует доктор медицинских наук и патологоанатом Джулиан П. Арсе.

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