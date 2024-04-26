Минсельхоз разрабатывает предложении о повышении пошлины на импорт цветов

Министерство сельского хозяйства работает над предложением о повышении пошлины на ввоз цветов, как сообщает представитель ведомства изданию Shopper's.
Эта инициатива направлена на защиту местных производителей цветов от демпинга и на сокращение доходов стран-экспортеров за счет поставок в Россию. Конкретных деталей пока не раскрывается.
Однако известно, что отечественные производители цветов высказывают пожелание вернуться к уровням пошлины, действовавшим до присоединения России к Всемирной торговой организации, которые составляли 15%.
На данный момент тариф на импорт цветов составляет 5%, что является одним из самых низких уровней в мире. В Китае этот показатель равен 10%, а в Европе — 8%.
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