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Минсельхоз разрабатывает предложении о повышении пошлины на импорт цветов

Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы

0:49
Экономика

Министерство сельского хозяйства работает над предложением о повышении пошлины на ввоз цветов, как сообщает представитель ведомства изданию Shopper's.

Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта инициатива направлена на защиту местных производителей цветов от демпинга и на сокращение доходов стран-экспортеров за счет поставок в Россию. Конкретных деталей пока не раскрывается.

Однако известно, что отечественные производители цветов высказывают пожелание вернуться к уровням пошлины, действовавшим до присоединения России к Всемирной торговой организации, которые составляли 15%.

На данный момент тариф на импорт цветов составляет 5%, что является одним из самых низких уровней в мире. В Китае этот показатель равен 10%, а в Европе — 8%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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