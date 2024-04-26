Минсельхоз разрабатывает предложении о повышении пошлины на импорт цветов

Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства работает над предложением о повышении пошлины на ввоз цветов, как сообщает представитель ведомства изданию Shopper's.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта инициатива направлена на защиту местных производителей цветов от демпинга и на сокращение доходов стран-экспортеров за счет поставок в Россию. Конкретных деталей пока не раскрывается.

Однако известно, что отечественные производители цветов высказывают пожелание вернуться к уровням пошлины, действовавшим до присоединения России к Всемирной торговой организации, которые составляли 15%.

На данный момент тариф на импорт цветов составляет 5%, что является одним из самых низких уровней в мире. В Китае этот показатель равен 10%, а в Европе — 8%.