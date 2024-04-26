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Этот злак вырастят даже начинающие садоводы

Говорим о неприхотливой трясунке

2:03
Садоводство » Цветы

Травянистый корневищный злак трясунка - это растение, которое обладает множеством полезных свойств и может быть выращено в домашних условиях. Оно имеет множество названий, таких как трясогузка, трясун, трясунок, трясунчик и другие. Это растение отличается своей неприхотливостью и может быть выращено даже начинающими садоводами.

Говорим о неприхотливой трясунке
Фото: commons.wikimedia.org by Xemenendura is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для того чтобы вырастить трясунку, необходимо подготовить почву. Она должна быть плодородной, хорошо дренированной и богатой органическими веществами. Также важно выбрать место для посадки, которое будет хорошо освещено солнцем или полутенью.

Перед посадкой семян трясунки, необходимо прорастить их в теплой воде на несколько часов. Затем семена следует посадить на глубину около 1 см и утрамбовать почву. Расстояние между семенами должно быть около 5 см, чтобы растения имели достаточно места для роста.

После посадки необходимо регулярно поливать почву, чтобы она оставалась влажной, но не переувлажненной. Также рекомендуется подкармливать растения органическими удобрениями каждые 2-3 недели. Это поможет трясунке расти более здоровой и крепкой.

Важно отметить, что трясунка может расти как в горшках, так и в открытом грунте. Если вы выращиваете ее в горшке, то необходимо пересаживать растение каждые 2-3 года в более просторный горшок с новой питательной почвой.

Также следует учитывать, что трясунка является быстрорастущим растением и может распространяться по саду. Чтобы предотвратить это, рекомендуется регулярно обрезать ее и удалять лишние побеги.

Кроме того, трясунка может быть подвержена атакам вредителей, таких как тля и мучнистый червец. Для борьбы с ними можно использовать натуральные средства, например, настойку чеснока или раствор мыла.

Удивительный злак, украсит вашу клумбу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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