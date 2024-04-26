Избавит от запора, изжоги и вздутия живота: узнайте больше о пользе такой популярной специи, как тмин

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Уникальные свойства для здоровья семян тмина

Еда

Семена тмина — универсальная специя, которая присутствует в классических комбинациях пряностей для мяса, рыбы и овощей. Они имеют слегка горьковатый землистый вкус, сродни анису, кориандру, фенхелю и солодке.

Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что ароматические соединения, ответственные за особый вкус семян тмина, также могут принести пользу для здоровья, например, улучшить пищеварение.

Одна столовая ложка (6,7 г) семян тмина содержит 22 калории, а также:

  • углеводы (3,34 г),
  • клетчатку (2,6 г),
  • белок (1,3 г),
  • жир (0,9 г),
  • медь,
  • железо,
  • магний,
  • марганец,
  • цинк,
  • кальций.

Кроме того, семена тмина содержат полезные антиоксиданты, такие как лимонен и карвон.

Семена тмина используются для лечения многих проблем со здоровьем, в первую очередь связанных со здоровьем пищеварительной системы, включая

  • синдром раздражённого кишечника,
  • запор,
  • изжогу
  • и вздутие живота.

Употребление тминного чая помогает уменьшить последствия астмы и улучшить сон. Это связано с высоким содержанием магния. Тминный чай также пьют как обезболивающее тонизирующее средство при менструальных спазмах.

Семена тмина благодаря содержанию клетчатки помогают похудеть, снизить уровень "плохого" холестерина. Тмин, богатый калием, понижает артериальное давление.

Семена тмина полезны для укрепления костей, благодаря содержанию в них цинка и кальция.

Черный тмин очистит сосуды, нормализует холестерин и повысит иммунитет
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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