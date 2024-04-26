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Правда или вымысел: как цвет шерсти влияет на характер вашей кошки

Как окрас кошки влияет на её характер

2:19
Зоосфера » Кошки

Люди давно окружают кошек ореолом таинственности, независимости и упрямства, считая их поведение непостижимым. Чтобы облегчить понимание этих животных, мы создали ряд котиных "примет" и теорий. Существует представление, что рыжие кошки менее умны, чем другие, двухцветные более игривы, а трехцветные — особенно дерзки. Но что на это ответит наука?

Как окрас кошки влияет на её характер
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Хотя генетика может играть некоторую роль в связи цвета шерсти кошек с их поведением, научных доказательств этому практически нет", — объясняет главный врач Гуманного общества Сан-Диего Зара Хедж.

Мысль о том, что цвет шерсти может влиять на характер кошки, не так уж и абсурдна. Некоторые исследования у млекопитающих, например, у серебристых лис, показали подобную связь. Тем не менее, в отношении кошек подобные данные отсутствуют, и цвет шерсти может варьироваться внутри одной породы.

Созданные нами стереотипы, несмотря на отсутствие убедительных научных подтверждений, могут влиять на выбор домашнего питомца и порождать неверные ожидания от его поведения в доме, как подчеркивает Хедж, держащая пять кошек различного окраса.

Разбираясь в стереотипах: многие видят в рыжих котах особую доброту и дружелюбие, но некоторые считают их менее интеллектуальными. Рыжие коты часто становятся персонажами в поп-культуре, возможно, из-за этих стереотипов о их коммуникабельности.

"С маркетинговой точки зрения это имеет смысл, — комментирует Хедж. — Но работая с сотнями рыжих кошек, я вижу в них разнообразие характеров. Важнее воспитание и социализация, чем цвет шерсти".

О трехцветных и двухцветных кошках: если у вас трехцветная кошка, возможно, вы считаете её особенно дерзкой. Однако исследования показывают минимальные различия в поведении кошек разного окраса.

"Я также слышала, что двухцветные кошки обычно игривее, — добавляет Хедж. — И несмотря на суеверия, связанные с чёрными котами, моё многолетнее общение с кошками доказывает, что каждая из них обладает уникальной индивидуальностью".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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