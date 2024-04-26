Космонавты ударно потрудились в открытом космосе: в Роскосмосе отчитались о проделанной работе

Более 4,5 часа провели в открытом космосе российские космонавты в четверг

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В четверг космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб выходили в открытый космос, где провели 4 часа 36 минут. Госкорпорация вела прямую трансляцию выхода на YouTube, а по окончании рассказала в телеграм-канале о его результатах.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Главным объектом приложения усилий космонавтов стал модуль "Поиск". На нём установили научную аппаратуру "Кварц", предназначенную для изучения и контроля космической коррозии на МКС, а также трансформируемую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы, которую потом развернут для проведения эксперимента "Перспектива-КМ".

Кроме того, они демонтировали один из двух контейнеров научного оборудования "Биориск-МСН" и повернули в другое положение блок измерения скорости осаждения загрязнений на внешней поверхности МКС.

Затем космонавты переместились на модуль "Наука", где полностью раскрыли вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента "Напор-миниРСА" и взяли пробы-мазки с поверхности в рамках эксперимента "Тест", цель которого — выявить влияние собственной внешней атмосферы МКС на микроразрушения её частей.

Ранее NASA сообщала о подготовке космонавтов к выходу — они примеряли скафандры "Орлан".

Трансляция выхода в открытый космос