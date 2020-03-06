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Автор Вадим Горшенин

Республики вышли из СССР незаконно

Политика » Власть » Парламент

В передаче "Жизнь как она есть" эксперты пришли к выводу, что многие наши проблемы родом из прошлого. Но не из такого далекого, как недавно заявляли Путин, Володин и другие высокие руководители, сваливая вину на Советский Союз и даже на Ленина. Как раз то, что советские республики абсолютно незаконно вышли из СССР, и породило целую череду проблем.

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

Надо проводить работу над ошибками. Придется исправлять, иначе постоянно будут возникать новые проблемы.

Об этом говорили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

Республики вышли из СССР незаконно

— Николай Николаевич, в 1991 году перед тем, как президенты трех республик подписали в "Беловежской пуще" соглашение о том, что они выходят из состава СССР, должны были пройти референдумы о выходе. И референдум-то как раз был, и народ проголосовал за сохранение Советского Союза.

— Да, референдум был. Вы здесь правы.

Согласно воле народа, Союз должен был быть сохранен. Но хотя в Конституции и было написано, что республики могут выйти, до 1990 года даже эта процедура не была разработана.

Представляете? Потому что раньше и представить такое было невозможно. Никакой дурак еще в 1985 году не мог себе представить, что из СССР кто-то выйдет.

Поэтому только в 1990 году был принят закон Союза ССР, регулирующий порядок выхода союзных республик из его состава. Вы правы, что в любом случае начинать надо было с референдума. Но не все так просто. Это только начало.

Мало того, что какая-то республика проголосовала бы за выход. Надо было соблюсти все формальности, все сделать по закону, урегулировать вопросы отделения, на что отводился пятилетний период.

— Как в ЕС сейчас.

— Абсолютно верно. Пятилетний период урегулирования взаимных материальных претензий.

Если вы хотите выходить, то пожалуйста. Но на вашей территории вот этот объект построен был всем Советским Союзом. Значит, либо вы нам его оставляете, либо выплачиваете компенсацию, и так далее по всем объектам.

— То есть взаимозачеты и все остальные вещи, которые необходимы.

— Да, но это еще не все. После этого — внимание. Все проголосовали, вы договорились на пятилетний переходный период.

Пока после этого в течение пяти лет вы ведете переговоры по всем этим вопросам, республика еще остается в составе Союза, и Союз по истечению пяти лет имеет право потребовать еще одного референдума от этой республики.

В данном случае закон был нарушен абсолютно. Но если мы в 1990 году сами нарушили свое законодательство, кто в этом виноват?…

В распаде СССР виновата Россия

— Теперь в связи с этим возникли многие вопросы. Но очевидно, что государство, нарушившее законодательство и незаконно вышедшее из СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация, не может предъявлять нам претензии, что какая-то территория провела референдум в соответствии даже с тем законодательством и обратно вошла в состав.

— В чем-то вы правы. Но ведь мы же сами развалили Советский Союз. Верховный совет России проголосовал за эти подлые Беловежские соглашения. Их подписал, в том числе, глава России Ельцин. Конечно, тогда везде был большой бардак, поэтому вопросы действительно остаются и возникают.

Кстати, на референдуме в мае 1991 года по сохранению СССР 77 процентов нормальных людей проголосовали за Советский Союз.

А вы знаете, какие регионы России — РСФСР — голосовали против СССР? Москва и Свердловская область, откуда гражданин Ельцин у нас был родом.

Стыдобища… Тогда было много таких орлов, которые говорили: "Да мы их всех кормим, да мы сейчас вообще от них уйдем, да у нас тогда все расцветет…"

Сейчас мы в обход Украины по дну моря строим газопроводы, обходящиеся нам, налогоплательщикам, в десятки миллиардов евро просто потому, что нет СССР.

Хотя ведь есть эти трубы. Просто они теперь не в нашей стране. А они нам рассказывают, что Советский Союз был какой-то весь убыточный. Безобразие, ложь.

Как нужно контролировать депутатов

— Вы занимаетесь активной политической деятельностью, это некоторым не нравится. Вы сказали, что когда шли сюда, около Курского вокзала встретились с НОД-овцами, которые не приемлют вашей позиции и выступают против вас.

— Вот НОД-овцы — да, они активно против меня выступают, это правда. Хотя я с ними пытался поговорить. Мы их даже хотели позвать в эфир "Комсомольской правды". Но им же нечего сказать по существу, у них же нет даже никаких убеждений. Это проплаченные люди. Им абсолютно все равно, они просто стоят, митингуют за деньги и все.

— Насколько у нас в обществе все-таки есть толерантность к людям с другими взглядами? Как вы считаете?

— Понимаете, если якобы такие толерантные НОД-овцы требуют, чтобы я валил из страны и стоят с плакатами "Враг общества — Платошкин", про толерантность можете судить. Моя позиция — совершенно противоположная.

Первое, что мы обязательно будем делать — развивать политическую жизнь, общественную активность. Потому что нужно любой власти для ее же пользы допускать многопартийность, свободные выборы, чтобы именно сами не забронзовели.

Еще в нашей программе есть такая простая вещь, что любого выборного чиновника и депутата по истечению половины срока полномочий народ может отозвать путем сбора подписей, проведения голосования и прочих механизмов. Все.

Ну если не нравится человек, не справляется с обязанностями, то нормально собрались и убрали его. Можем же мы ошибиться при выборе? Можем. Все могут. Надо исправлять.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы ссср выборы госдума депутаты референдум распад ссср вадим горшенин жизнь как она есть экспертное мнение николай платошкин
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