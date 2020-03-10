Как СССР заставил буржуев о людях заботиться

Возможна ли "социалистическая рыночная экономика"? А "капитализм с человеческим лицом"? Почему во времена Советского Союза капитализм на Западе действительно был с очень сильным социальным налетом? Почему Медведев захотел четырехдневную рабочую неделю? На что надо тратить ВВП?

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

На эти вопросы главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

Что такое "шведский социализм"

— Николай Николаевич, за какую систему вы принимаете ту, что в Швеции? Ведь в начале перестройки все время говорили о шведском социализме, на который нам надо ориентироваться.

— Говорили об этом идиоты, которые пытались обмануть наше население.

Я помню лозунг 1988 года о том, что у нас "социалистическая рыночная экономика". Это все равно, что тигр — вегетарианец, понимаете?

К тому же Швеция, так же как и Советский Союз, в разные времена была абсолютно разным государством.

И почему, скажем, в Швеции (и не только в Швеции, но и в Норвегии, в ФРГ, во Франции) был, если хотите, капитализм с очень сильным социальным налетом? Да потому, что Советский Союз был, власти и капиталисты там понимали, что иначе нельзя. Еще Рузвельт говорил в 30-е годы: если мы сейчас пенсию по старости не введем, придут три миллиона людей в Вашингтон и порвут нас на фиг.

Почему Запад усиливал "социалку"

— В этом и заключается историческое значение Великой октябрьской социалистической революции?

— Так и есть. Тогда все они примерно ориентировались именно на то, что у русских есть бесплатное образование, а у нас нет. Например, Финляндия была самая социализированная из капиталистических стран. Мало кто знает, но она была и военным союзником СССР. У нас с ней — с капиталистической страной — был договор о взаимной помощи, финская армия была вооружена советским оружием. И в случае войны с НАТО, предположим, финская армия должна была выступить на нашей стороне.

Как жила Финляндия? Как у Христа за пазухой. Ведь рядом был огромный Советский Союз, который брал вообще все их товары. Все это было на длительных условиях. Советский Союз все оплачивал. И задача финнов была не как при капитализме что-то куда-то продать, а произвести.

Вы знаете, что там произошло, когда рухнул СССР? У них ВВП упал на 50 процентов. А Швеция сейчас и Швеция 1985 года — вообще разные страны. Так же и другие.

Когда я приехал в 1987 году в ФРГ, там за счет медстрахования чуть ли не платиновые зубы можно было вставить. Съездить куда-то отдохнуть — вообще не проблема.

Сейчас — уже всё. "Скорую помощь" и то надо оплачивать. СССР же рухнул. В результате там правящие вздохнули: фу, пронесло…

Если посмотреть на Европу, везде идет демонтаж социальных прав.

Раньше 35 часов работали, будете — 37. Вы раньше на пенсию уходили в 60, будете — в 65. Везде идет такое. Потому что нет противовеса.

Зачем Медведев предлагал четырехдневную рабочую неделю

— Но у нас Медведев заявлял про четырехдневную рабочую неделю.

— Заявлять-то можно. Он много чего заявлял. А вот то, что у нас происходит, — это вообще какая-то дикость. Кстати, знаете, почему он заявил про четыре дня? Вообще интересный вопрос. Опять возвращаемся к международному праву. Советский Союз, как и Россия, был членом Международной организации труда (МОТ), где было обязательство — определенная рабочая неделя в часах, не выше. То есть они не имели право сделать больше по международным обязательствам.

А самое главное — пенсия, по требованиям МОТ, должна быть не менее 40 процентов заработка.

Что делают эти орлы? Понятно дураку, что у нас пенсия сейчас вообще мизерная.

Они снижают рабочую неделю вместе с зарплатой. У вас зарплата низкая — соответственно, и пенсия низкая будет.

— Сейчас когда мы примем поправки, соответственно, можно будет наплевать на это?

— Да, тогда на это плевать.

— Можно будет и семидневную неделю сделать.

— Абсолютно. Скажут: "МОТ, что вы там говорите про 40 часов? Да у нас есть внутреннее законодательство, мы — суверенная страна, у нас будет 70 часов рабочая неделя, плевать мы на вас хотели".

— А что вы думаете про демографию?

— Если при социализме была уверенность в завтрашнем дне — деньги не обесцениваются, детские сады, школы, институты все бесплатные. Работа — только давай. Требуется, требуется, требуется. А что не рожать-то? Еще жилье бесплатное. Все есть и будет. А теперь — только подачки.

Приоритеты "нового социализма"

— Допустим, ваш новый социализм победил. Данность. Скажите, как вы собираетесь тратить ВВП? На что? Какие приоритеты? Что, как должно развиваться?

— Приоритеты — это развитие промышленности и сельского хозяйства, социальные вопросы. От этого зависит все развитие страны.

Понимаете, мне обидно, что? Предположим, выдвинут меня сейчас на пост премьер-министра Греции. Я, наверное, откажусь.

— Почему?

— Там ничего нельзя сделать. Там сначала надо выйти из Европейского союза обязательно и ввести национальную валюту. Только в этом случае я бы согласился. Поэтому там тяжело реально запустить механизмы развития и улучшить жизнь людей.

У нас же — легко. У нас денег — тьма. Но просто удивительные вещи происходят. У нас правительство покупает у Центрального банка Сбербанк за три триллиона рублей. Само у себя, само себе…

— Хождение денег.

— Это притом, что на дороги не хватает, на это и то, на все самое важное не хватает. При этом же из страны уходит по 60-100 миллиардов долларов каждый год, это легально, просто по официальным бумагам. Еще полковники воруют миллиардами, не говоря уже об остальных. Бюджет Тамбова — семь миллиардов...

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев