Алексей Мухин: кого и как "жахнули" на выборах

Результатами прошедших выборов практически все политические силы, с одной стороны, остались довольны, а с другой — у простых людей как-то от всех них остался на душе не то что осадочек, а просто мерзкая муть.

"Единая Россия", по выражению Андрея Турчака, "жахнула на выборах всех". Вот и у народа такое впечатление, что его опять поимели…

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Алексей, прошел единый день голосования, но выборная эпопея продолжалась все лето. Это испортило отпуска массе людей. Политологам, политтехнологам, членам комиссий, кандидатам и их командам пришлось много поработать…

— Только давайте не путать политологов с политтехнологами, хотя понятия эти размытые. Политологи часто занимаются политтехнологиями, а политтехнологи в силу некоторых обстоятельств часто дают политологические комментарии. Поэтому ситуация запутанная, как и эти выборы тоже. Но в целом политтехнологи действительно работали, а политологи, в том числе я, отдыхали. Я за свою социально-профессиональную группу могу отвечать.

— Как вы оцениваете прозрачность, эффективность, справедливость выборов?

— На прошлых выборах случился скандал. В четырех регионах, что называется, ситуация пошла по незапланированному явно сценарию. В одном удалось купировать (это Приморье) ситуацию, а в трех других не удалось. Как результат, президент довольно долго не встречался с новоизбранными губернаторами. Видимо, он не понимал, о чем с ними говорить, и пытался выяснить уровни их компетенций.

Они оказались достаточно низкими, потому что люди сами не ожидали, что попадут на эту позицию благодаря протестной волне голосования, возникшей сразу после предложения так называемой пенсионной реформы. К этим выборам ситуация стабилизировалась в значительной степени, но стало понятно, что протестное голосование и протестный потенциал никуда не исчезли.

Поэтому нужно было сделать что-то действительно серьезное, для того чтобы снять эту проблему и исключить возможность повторения прошлогоднего инцидента, протестного, опрокидывающего голосование, когда просто невозможно ничего сделать и побеждает тот, кто побеждает.

— Самый неожиданный кандидат.

— Совершенно так. Поэтому было решено использовать модель плебисцитных выборов. То есть, с одной стороны, был ВРИО губернатора либо действующий губернатор, а с другой стороны — все остальные. Избиратель был поставлен в такие простые, на первый взгляд, условия: голосуешь либо за власть, либо против.

Мягко говоря, о конкуренции здесь речи не шло, хотя официально такие выборы называют конкурентными, потому что по закону-то все нормально. Закон не нарушен, но реальной альтернативы предложенным провластным кандидатам просто не было. Это касается выборов губернаторов, глав регионов.

С выборами других органов власти, которых выбиралось достаточно много (более трех тысяч), было около пяти тысяч кампаний различных, — там ситуация сложнее. И у "Единой России", как это ни странно, оказались довольно неплохие результаты в конце. Связано это тоже с политтехнологическими вещами, потому что к этому времени потенциал пенсионного протестного голосования уже оказался исчерпан.

Помимо этого, на федеральном и на региональном уровне удалось создать впечатление, что все-таки и федеральные, и региональные власти включились в исполнение нацпроектов. И народ, что называется, просто застыл в ожидании, понимая, что если сейчас он сменит власть, то пойдет турбулентность, смена команд и т. д. и можно остаться с зубами на полке.

Поэтому здесь этот фактор, когда люди плебисцитно голосовали за власть либо против, тоже работал. Помимо этого, ранний протест (а он начался где-то за два месяца до самой даты голосования) к 8 сентября уже спал. И любой политтехнолог вам скажет, что вслед за падением протестного потенциала автоматически начинает подниматься голосование лоялистское, то есть мобилизуются те группы, которые выступают обычно за провластных кандидатов.

И как раз на подъеме 8 сентября лоялисты проголосовали за "Единую Россию". Это можно отнести к какому-то хитрому замыслу условных кураторов выборов. Но мне кажется, что здесь значительную роль сыграл неправильный тактический расчет протестных лидеров, которые если и хотели пошатать режим, то сделали это рано и закончили рано. Их подвело незнание классических основ революционных алгоритмов.

— "Сегодня рано, завтра поздно".

— Совершенно верно. Владимир Ильич Ленин уже закрыл тему. Они Владимира Ильича Ленина явно не читали в силу классовой ненависти к нему. Так вот ситуация оказалась феноменальная.

И главная особенность этих выборов в том, что все оказались довольны. "Единая Россия", по выражению одного из лидеров Андрея Турчака, "жахнула на выборах всех". Этот термин еще предстоит осмыслить политологам, потому что уж очень двусмысленно звучит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев