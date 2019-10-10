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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зеленский "сыграл багдадского султана"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Почему напрасно возлагали на Владимира Зеленского надежды на перемены к лучшему? Будут ли, возможны ли в принципе позитивные изменения на Украине? Почему нет? Сам Зеленский — просто популист и находится под плотным внешним управлением, давление на него со всех сторон будет только усиливаться.


Алексей Мухин анализирует выборы 08.09.19: Довольны все!

В то же время начнется праздник непослушания, а его молодая, неопытная и очень голодная команда займется тотальным воровством. Всего этого кошмара врагу не пожелаешь…

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— Алексей, когда Владимир Зеленский победил на выборах, некоторые надеялись на позитивные изменения во внутренней и внешней политике. Хотя он и раньше ездил на позиции радикальных карательных организаций, а теперь уже в должности президента сказал, что в целом поддерживает прежний курс. Можно ли надеяться, что все-таки что-то изменится к лучшему?

— Позитивных изменений нет. Мы видим обретение Зеленским полноты власти. Это медицинский факт. Здесь есть много подводных камней, один из которых мне кажется самым опасным — это молодость и неопытность тех людей, которых он привел к власти. Более того, часть этих людей озлоблены на предыдущий режим, и они поголовно голодные, в плохом смысле этого слова. То есть сейчас начнется попытка кэшировать, перевести в кэш, в наличные ту власть, которой они сейчас наделены. Скоро такое начнется на Украине!…

— Но ведь это не новость, такое происходит практически с каждой новой командой. Приходят голодные и хотят получить свой кусок.

— Совершенно верно. Но эти особенно голодные.

— И проблема в том, что они еще и молодые.

— Они не только молодые, но еще совершенно неопытные в политике и государственном управлении. И я так понимаю, что в ближайшее время антикоррупционным органам власти на Украине будет очень много работы.

— А что с самим Зеленским-то? Он же тоже такой же неопытный политик, как и его команда.

— Господин Зеленский, во-первых, находится под очень плотным внешним контролем. Во-вторых, человек он неглупый, хотя неопытный. Это создает дополнительные риски. Потому что как человек неглупый он будет пытаться добиваться своего и, возможно, будет делать это недемократическим путем. Пусть никого не расслабляет и не вводит в заблуждение то, что он такой открытый.

Это, что называется, простота, которая хуже воровства. Потому что, когда человек признается, что он начинает свой рабочий день с СМС, "Фейсбука", "Твиттера" и т. д., сразу же ощущается популизм, который все больше и больше становится его сущностью.

— Но разве Порошенко не бегал по соцсетям? Или Трамп посты не публикует?

— За него бегали его редакторы. Это опытным путем давно выяснено.

— То есть это Порошенко не сам все писал?

— Нет, конечно.

— И Трамп тоже не сам пишет?

— Про Трампа не знаю, но иногда, судя по уровню, — действительно Трамп. "Я не узнаю вас в гриме", — помните? Вот в этом смысле. Конечно, Трамп частично ведет не сам, но частично сам, и это нормальная практика для статусных людей.

— Социальные сети — очень благодатное поле для такого популизма.

— "Сыграл багдадского султана" — так это называется. Это старая идея, когда султан переодевается и идет в Багдад вместе со своим помощником, чтобы посмотреть, как же живет его народ. Но, честно говоря, зубы сводит от такого. Потому что получил ты эту информацию, хорошо, но дальше ты возвращаешься в систему и у тебя наступает когнитивный диссонанс с этим знанием. Через некоторое время это знание просто выветривается из тебя.

С Зеленским произойдет то же самое. Сейчас он такой мягкий, открытый, доброжелательный и т. д. Следующий этап: он будет раздражаться, потому что не все будет получаться так, как он хотел сделать. И главное — на него начнется чудовищное внешнее давление (а оно уже идет со всех сторон: со стороны Великобритании, США, Польши, Германии, Франции, России и т. д.). Это неизбежно будет усиливаться.

Он начнет нервничать и просто сходить с ума от всего этого, а затем, вполне вероятно, начнется эскалация разных конфликтов в его окружении и страна в очередной раз пойдет в разнос. Этот всеобщий праздник непослушания будет сопровождаться тотальным воровством, потому что, как мы уже выяснили, они голодные, злые и молодые, им надо много, все и сейчас.

— Но тем не менее он все-таки начал хотя бы процесс обмена пленными…

— Так, внимание! Никаких пленных здесь не существует, как и не существует сторон конфликта Россия — Украина. Это ложный дискурс, который они постоянно подбрасывают в информационное пространство.

— Россия — посредник.

— Внимание! Украина навязывает такие формулировки России и западному миру. Западный мир это, что называется, "схомячил", а мы нет, потому что Россия не воюет с Украиной. Мы воюем с ИГИЛ*, запрещенной в России организацией, в Сирии по приглашению сирийского правительства. Вот там российская армия воюет. И все видят, как там наша армия воюет. На Украине — гражданская война. И нет никаких пленных. Есть удерживаемые лица и осужденные, которыми, собственно, мы и обменялись.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина донбасс соцсети коррупция точка зрения алексей мухин инна новикова россия и украина экспертное мнение обмен осужденными владимир зеленский
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