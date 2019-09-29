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Очевидец: ЦИК перед выборами работает как в аду

Политика » Выборы print

Реакция непрошедших в кандидаты на выборах в Мосгордуму была разной. Одни пошли в суд, доказали свою правоту, и их зарегистрировали. Другие повели людей на несанкционированные протесты под дубинки и в автозаки.


Алексей Мухин анализирует выборы 08.09.19: Довольны все

Но почему люди сами хотят стать пушечным мясом либералов? Об этом, а также о том, как работает ЦИК России, и о многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— Алексей, выборы закончились, "Единая Россия" одержала очередную победу, но все-таки во время регистрации практически у всех других кандидатов возникали разные проблемы, сложности, у них выявляли всевозможные ошибки с подписями…

— Нет, извините, поправочка. Я член экспертного совета при Центральной избирательной комиссии и воочию наблюдал за всем этим. Поэтому могу сказать, что процесс был более-менее объективизирован. Отказывали и единороссам тоже, достаточно много отказали всем. Потому что процесс сбора подписей — это большой бизнес.

Люди, которые опытные, уже проходили эти этапы, наняли довольно дорогостоящих, но очень юридически подкованных сборщиков, которые не только сами не допускали ошибок, но и не допускали ошибок у тех, кто подписывал листы.

А некоторые кандидаты либо хотели сэкономить, либо были не очень опытные. Они наняли дешевые компании. Конечно, все выдвигавшиеся в кандидаты, говорили, что все это волонтеры и т. д., но все нанимали сборщиков подписей. Часть контингента, естественно, делала ошибки.

Невозможно было зарегистрировать претендентов с такими подписями. Там действительно были очень серьезные несоответствия. Можно, конечно, и не заметить, но потом тебе же предъявят претензии. К примеру, зарегистрируешь ты какого-нибудь кандидата, у которого помарки в листе, а тот, которому ты отказал, подаст на тебя в суд и будет прав.

Семичасовой ЦИКовский разбор с этими ребятами — это тоже отдельный, что называется, спектакль и отдельная история. Но те кандидаты, к примеру, Митрохин, которые отнеслись серьезно, пошли в суд, и они восстановились, потому что суд трактовал претензии, выраженные в корректной форме, в пользу заявителей.

— Значит, ЦИК был не прав.

— Но он признал свою неправоту. И зарегистрировал этих кандидатов. А те, кто заранее поставил на то, что они с помощью скандала продавят незаконное решение ЦИКа и заставят его зарегистрировать себя, проиграли, потому что ЦИК здесь встал в позу и отказался их регистрировать вполне законно.

Определенные кандидаты — Соболь и т. д. — стали хамить и вести себя некорректно. С этими ребятами, с этим контингентом ЦИК встал в позицию и сказал: "Ребята, мы пойти вам навстречу не можем, потому что у вас в подписных листах сплошные несоответствия, а вы еще себя так ведете". Вот и все. И понеслась улица, что называется.

Я за ЦИК, потому что я работаю в этой системе на общественных началах, у меня на глазах это происходит. И в 2012 году должны были зарегистрировать Григория Алексеевича Явлинского. Он подал подписные листы с помпой. Казалось бы, благообразно все, "Яблоко" говорило: "Все у нас хорошо".

Стали ЦИКовцы проверять это все и плакали. Говорят: "Мы очень хорошо относимся к Григорию Алексеевичу, но мы не можем по закону зарегистрировать, потому что там нарушения. Нас же потом привлекут к ответственности". Плакали просто… Плакали, но не могли зарегистрировать.

Явлинский, конечно, произнес все ритуальные фразы, что, дескать, меня не зарегистрировали по политическим мотивам и т. д. Но на самом деле нельзя было зарегистрировать по закону. ЦИК России ведет себя более-менее по закону. Может быть, какие-то избирательные комиссии в регионах что-то делают по обстоятельствам или по справедливости… Я про них не знаю.

Я вижу, как сотрудники ЦИКа работают. И их работа действительно вызывает уважение, потому что это несколько недель ада. Сначала регистрация, потом голосование, подсчет и т. д. Им не молоко надо давать за вредность. Их нужно на все оставшееся время посылать в теплые страны, чтобы они отмокали там в морях.

Инциденты, конечно, случаются, все — люди. Конечно, и они тоже ошибаются. Но здесь главное — реакция незарегистрированного кандидата. Ты можешь пойти, вывести людей на улицу и под дубинки ОМОНа их бросить, а потом праздновать то, что кого-то посадили. Либо ты можешь пойти в суд и доказывать, что ты прав. И если это окажется так, тогда можно требовать даже отмены голосования по тому или иному участку, где ты планировал баллотироваться.

— Конечно, было просто удивительно, что они так дружно призывали людей к противоправным действиям, устраивали всяческие провокации, прекрасно понимая, что будут задержания, автозаки и т. д. Но как люди ведутся на это, почему сами хотят быть пушечным мясом?…

— Ко мне в это время как раз приехал племянник из провинции. И он, чуть ли не подпрыгивая, говорит: "Хочу, хочу на протест!" В молодежной среде это модно. Потом девушкам можно рассказывать, что ты был в Москве на протестах. Тебя на день приняли там, ты посидел в автозаке. Ты как бы инициирован. На девушек это производит впечатление. Ты — герой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это на самом деле такой подростковый хайп, что даже страшно становится.

Я ему говорю: "Ты вот учишься на бюджете. Ты подумал вообще, что пойдет бумага о том, что ты нарушал закон, привлекался… Тебя могут исключить и т. д.". — "Ой". То есть он даже не подумал об этом. И это, честно говоря, очень странно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы протесты точка зрения инна новикова алексей мухин сбор подписей экспертное мнение выборы в мосгордуму кандидаты на выборах
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