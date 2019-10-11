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Автор Редакция рубрики "Мир"

Украина погибнет, если выйдет из СНГ

Мир » Бывший СССР » Украина print

Можно ли менять террористов, осужденных в России, например, Сенцова, на, к примеру, Вышинского, которого украинский режим взял в заложники?


Алексей Мухин анализирует выборы 08.09.19: Довольны все!

Почему Порошенко был нерукопожатным для российского руководства? Почему он военный преступник? И как сама украинская власть признала, что он исполнял президентские обязанности незаконно? Как в этой связи обстоят дела у Зеленского?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

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— Алексей, мы с Украиной наконец-то все-таки поменялись заключенными. Хотя здесь не все однозначно, например, с Сенцовым, который осужден по статье "Терроризм". Ведь он действительно террорист.

— Это доказано: террорист, да.

— А Вышинский там полтора года ни за что находился в заключении, и его дело совершенно не двигалось. Получается, что поменяли опасного преступника на заложника. Но уж раз поменяли всех на всех, то ладно. Теперь появилась информация, что украинский омбудсмен предложил обменять еще 113 человек. Как вы считаете, это позитивная новость?

— Взаимная экстрадиция — это нормальные отношения между государствами.

— А почему раньше — при Порошенко — этого не было?

— Потому что Порошенко был нерукопожатным для российского руководства. Я напомню, что Порошенко пришел к власти в результате государственного переворота.

— Но потом были выборы и мы признали эти выборы.

— Подождите секундочку. Да, затем прошли выборы. К сожалению, Россия зачем-то (я до сих пор не могу этого понять и принять) признала Порошенко президентом. Но все равно есть очень важный нюанс насчет полномочий, легитимности Порошенко. Только через год Верховная рада сложила полномочия Виктора Януковича как президента Украины.

То есть по официальному мнению самой Украины получается, все это время, целый год после этих президентских выборов, несмотря на разные признания и т. д., Порошенко незаконно исполнял обязанности президента, потому что двух президентов одного государства быть не может. Тут уж в этой связи, как говорится, "либо крестик, либо трусики". Это медицинский факт и важный фактор.

Но даже если бы не было всего этого, после того как Порошенко сотворил то, что он сотворил с Донбассом, он стал просто совершенно нерукопожатным. Вы заметили, анализировали кадры немногих встреч Путина и Порошенко? Это походило на какой-то жуткий мороз, ледяную стену между ними…

— Когда в Минске встречались, они за руку не здоровались?

— Я помню одно рукопожатие, но это было такое рукопожатие, что от этого становилось просто не по себе. Надо было просто посмотреть на лицо Владимира Владимировича, на лицо Порошенко, чтобы сразу понять, что эти люди договориться просто не могут.

Но тем не менее Владимир Владимирович взял себя в руки и были заключены Минские соглашения, которые Петр Алексеевич Порошенко, вернувшись в Киев, сразу же в одностороннем порядке отменил. И никакие там Франция, Германия, которые гарантировали, что Петр Алексеевич будет их исполнять, ничего не смогли сделать.

И это феноменально на самом деле. Потому что у нас большие претензии к этим ребятам. "У нас" — я имею в виду у народа России, который внимательно следил за тем, как развиваются события, потому что в Донбассе убивают русских и вообще всех мирных людей без разбора.

И все это происходит вплотную к России. Поэтому для нас это наша большая проблема. Меня спрашивают: "А что вы лезете вообще?" Но это наша проблема: русских людей убивают, причем и граждан России тоже.

Вот с Зеленским же, по крайней мере сейчас, сложно и не ясно пока еще все это. Зеленского сначала можно было оправдать, что он молодой-зеленый, неопытный и слабый. Но сейчас ему оправдания уже нет, потому что он получил Верховную раду, он получил правительство, и теперь все карты у него в руках.

Как он сейчас себя будет вести, с этого и будем плясать дальше. Кстати, Зеленского мы еще не признали. Так просто напоминаю. Поэтому у нас в этом отношении руки развязаны — никаких обязательств, вообще ничего.

— К тому же Украина отменила Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

— Нет, он просто закончился, его надо было пролонгировать, но Украина его не пролонгировала, и мы, соответственно, тоже не пролонгировали. Но я напомню только одну маленькую интересную подробность: Украина формально не вышла из СНГ.

А не вышла по одной простой прагматичной причине, потому что если она выходит из СНГ, то накрывается медным тазом более 200 различных торгово-экономических соглашений, перезапустить которые никто со стороны Украины не намерен и вряд ли сейчас сможет. Это дело нескольких лет грамотной кропотливой работы.

Если Украина выйдет из СНГ, то ее экономическая система тут же вступит в состояние коллапса. Вот и все. Поэтому то, что они говорят: "Россия — страна агрессор", "Мы разрываем с ней соглашения", — на самом деле только громкие заявления на публику. Пока разорвали только закончившийся Договор о дружбе и сотрудничестве, а все остальное работает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина донбасс точка зрения алексей мухин инна новикова петр порошенко россия и украина экспертное мнение владимир зеленский
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