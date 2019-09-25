Алексей Мухин: Навальный оставил в дураках системную оппозицию

Почему на прошедших выборах "Единая Россия" показала достаточно хороший результат? Почему и практически все остальные политические силы остались вроде бы довольны, но как-то все это напоминает приличную мину при фальшивой игре?

Из-за чего провластные единороссы в 2013 году обиделись на Сергея Собянина и обижались все это время? Почему Навальный достал уже всех, включая своих?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Алексей, из-за глупости оппозиции "Единая Россия" на этих выборах показала хороший результат. Какие главные просчеты допустили лидеры протестов?

— Хотя коммунисты оказались довольны, что Навальный оказал им неплохую услугу, призывал голосовать за коммунистов, хорошо это для них только на первый взгляд. Во многих регионах эта услуга оказалась, что называется, токсичной, в результате это сработало против них. Навальный объявил так называемое умное голосование в качестве тактического отхода, когда понял, что протест иссяк, поэтому надо хоть что-то выжимать из ситуации.

Но это умное голосование для коммунистов и других, кого Навальный пытался поддержать (там были справедливороссы, яблочники и т. д.), оказалось палкой о двух концах, потому что, с одной стороны, вроде бы протестные группы частично стали голосовать протестно — за оппонентов "Единой России".

А с другой стороны, эта дружба Навального с несистемной оппозицией некоторых оттолкнула. Плюс привнесла некоторый разброд и шатание в ряды собственно навальнинцев, потому что когда он поддержал наиболее сильных оппонентов власти, те, кого он выдвинул сам, оказались не у дел.

И сейчас они предъявляют большие претензии к Навальному. Они теперь говорят: "Дорогой, а ты что сделал-то, вообще? Ты вроде нас выдвинул, в это втянул, а оказалось, что ты нас не поддерживаешь". Короче, вечер для Навального перестал быть томным. Предвыборный особенно.

Но и коммунисты оказались, хотя и не у совсем уж разбитого корыта, но, на мой взгляд, они могли бы выступить лучше, если бы не сделали этот сомнительный, с точки зрения их электората, маневр дружбы с Навальным.

Поэтому и Геннадий Зюганов, и Жириновский, и Сергей Миронов буквально сразу после голосования сказали: "Спасибо, дорогой Навальный, но мы тебе ничего не должны. Мы сомневаемся в том, что твоя услуга оказала нам нужного уровня поддержку. Скорее, наоборот".

В дураках, на мой взгляд, осталась все-таки системная оппозиция, которая приняла эту навязанную услугу со стороны Навального. В больших дураках оказался сам Навальный, у которого сейчас большие проблемы внутри собственной команды. А неплохая услуга была оказана, собственно, кураторам выборов от лица известной нашей кремлевской башни.

И собственно, вот этот маневр в значительной степени сбил протестную волну. Так что выиграли те граждане, кто планировал действительно голосовать и избрать хоть какую-то региональную власть. Умиротворение перед выборами, которое длилось практически неделю, дало избирателям возможность просто собраться с мыслями и проголосовать, как они хотят.

Так что, действительно, все довольны. Сестры остались при серьгах, а с другой стороны, такое кармическое политическое наказание понесли те, кто этого заслужил.

— Но действительно ли спали протестные настроения?

— Я сказал, что протестное движение сошло на нет, но протестный потенциал остался. Он никуда не делся, конечно.

— Но в летних протестах только либералы-маргиналы принимали участие. И оказалось, что там еще было много людей с украинским гражданством.

— Это раз. И были прямые призывы со стороны наших западных "партнеров". Я лично знаю сотрудников посольств, которые сами принимали участие в этих мероприятиях, что незаконно. И я напомню, что была создана даже специальная комиссия в Госдуме в дополнение к специальной временной комиссии при Совете Федерации о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Мы эту ситуацию будем разбирать подробнейшим образом. И я думаю, официальная реакция не замедлит быть.

— Тем не менее недовольство пенсионной реформой у всех остается сильным. Конечно, ушла острота, протестные настроения пока улеглись, но…

— Осадочек остался, как говорится.

— И останется, это не может забыться. Ведь именно поэтому кандидаты "Единой России" шли как независимые, маскировались.

— Самовыдвиженцы. Не независимые, а самовыдвиженцы. Эта тема не педалировалась просто. Это технологическая уловка. Ряду кандидатов их политические консультанты посоветовали дистанцироваться от "Единой России". На выборах бывают интересные случаи, неожиданные ходы.

В 2013 году выбирали мэра Москвы. И Собянин оказал услугу Навальному, зарегистрировал его с помощью мундепов из "Единой России". Так вот, я воочию наблюдал, какое сильное разочарование было у московских единороссов. Они долго не могли простить Собянину подобного рода унижение. Казалось бы, единороссы — такие лояльные к власти депутаты, но бурление в их среде было очень сильное, оно продолжается до сих пор.

Поэтому когда встал вопрос о том, что надо бы того же Навального или кого-то подобного регистрировать на этих выборах, этого не было сделано. Московского мэра и его команду можно понять, потому что они получили такой репутационный удар из-за желания создать конкуренцию на выборах, что мало не показалось. И Сергей Семенович наверняка обиделся на людей, которым он помог, а они на него выливали ушаты грязи, часто совершенно незаслуженно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев