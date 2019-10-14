Эксперт: Brexit — это кара Господня Великобритании

Как украинцы надувают сами себя? Что произойдет с Британией, когда наступит Brexit? И почему все это происходит? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



Алексей Мухин анализирует выборы 08.09.19: Довольны все!

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: кого и как "жахнули" на выборах

Алексей Мухин: Навальный оставил в дураках системную оппозицию

Очевидец: ЦИК перед выборами работает как в аду

Алексей Мухин: власть пытается поднять свой рейтинг прожектами

Зеленский "сыграл багдадского султана"

Украина погибнет, если выйдет из СНГ

— Алексей, после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

— Да, но эти двусторонние соглашения не касались каких-то серьезных вещей, связанных с торгово-экономических сотрудничеством. Медицинский же факт состоит в том, что объем этого сотрудничества — товарообмена между Украиной и Россией — сейчас растет. Только он увеличивается в "серой" зоне, а не по официальным каналам. То есть на самом деле Украина увеличивает товарный обмен с Россией, но делает это в обход своей же украинской казны. Вот и все.

— А как так — увеличивает в обход своей казны? Имеются в виду какие-то частные маленькие компании?

— Нет, это касается и государственных компаний, они просто торгуют через Белоруссию, торгуют через Казахстан и другие страны, так как им это выгоднее. То есть они получают с этого большие дивиденды. Почему Белоруссия и Казахстан сейчас молчат относительно того, что санкционные режимы им как-то мешают?

Они с этого тоже получают такую маржу, что сложно себе представить, что бы они делали без нее. Достаточно посмотреть динамику торгово-экономического объема… Там все ясно.

— Давайте еще попытаемся разобраться, что происходит с Brexit. Это стало просто какой-то многострадальной драматической историей, целым сериалом, просто триллер. Уже даже королева во всем этом активно участвует, просит, требует и т. д. Так в чем там загвоздка? Быть или не быть?

— Я уверен, что Brexit — это кара Господня Великобритании за ее свинское отношение к России. Некоторое время назад я написал статью и назвал ее "Четыре всадника британского апокалипсиса". Под всадниками апокалипсиса в этой отдельно взятой островной стране я имел в виду ее премьеров.

Тони Блэр. Человек, которого якобы ввели в заблуждение его спецслужбы, и он убедил и парламент, и всю страну, что надо атаковать Ирак. Как результат — такая печальная для Британии ситуация. Все выгоды и плюшки собрали Соединенные Штаты Америки, а Великобритания получила очень серьезный репутационный урон и урок.

— Уже даже и Колин Пауэлл очень переживал за то, что он с порошком бегал.

— Затем Дэвид Кэмерон, который спровоцировал референдум об отделении Шотландии. С большим трудом Шотландию удержали. Кстати, уже не удержат после Brexit, потому что шотландцы умеют считать деньги и им совсем не нужны те проблемы, которые возникнут у Великобритании после Brexit. И собственно, сама вишенка на торте — это Brexit.

То есть Дэвид Кэмерон спровоцировал его на совершенно ровном месте. Он, ничтоже сумняшеся, решил поторговаться в британской манере, очень жесткой, с Европейским союзом, с Брюсселем, с Германией, пытаясь взять для Британии гораздо больше, чем она смогла унести.

Там и квоты на миграцию не нужны, отменить надо и льготы различные, и преференции и т. д. И Брюссель ведь даже согласился, но Дэвид Кэмерон от жадности решил все-таки повысить градус противостояния и запустил процесс Brexit. И тут Брюссель сказал: "Да идите вы лесом. Не будем мы вам ничего делать. Brexit — так Brexit".

И Дэвид Кэмерон остался вот с этой ситуацией. Произошел Brexit. С тех пор Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй — третий всадник британского апокалипсиса — осторожно пытались выяснить у Европейского союза, вернее, у Германии, а может, не надо, может быть, это все как бы не по-настоящему. "Нет, Brexit — так Brexit!" — говорила Германия, которая получает от Brexit очень много чего хорошего.

Первое — она разрушает Лондон как мировой финансовый центр. Этот центр, скорее всего, переместится именно в Германию. Плюс она консолидирует вокруг себя, так как это самая сильная экономика континентальной Европы, эту самую континентальную Европу, создавая очередной вариант рейха.

Тереза Мэй пала жертвой, что я прогнозировал за несколько месяцев до этого. Борис Джонсон стал премьер-министром и четвертым всадником апокалипсиса, который, как известно, "всадник бледный". Мне кажется, что премьерство Бориса Джонсона закончится разъединением Соединенного Королевства на Англию, Шотландию, Ирландию и т. д.

Потому что иначе нелогично. А то, что сейчас творят Борис Джонсон и парламент друг другу, королева к этому подключается и т. п., это все без восторга наблюдать нельзя. И восторг оправдан, потому что англичанка так долго гадила России, что происходящее сейчас — вполне себе справедливая кара Господня. Ведь, как известно, когда Бог хочет наказать политиков, он отнимает у них разум. У британских политиков разум был отнят. Удачи!

— Борис Джонсон как будто вообще не понимает, что он делает и что за ним стоит огромная страна. Хотя несмотря на клоунский образ он вроде бы умный человек.

— Мои британские коллеги (я работаю с рядом экспертов в Великобритании) говорят, что он умный, он умнее, чем кажется. То, что вы видите, — это образ, который он себе такой создал и эксплуатирует. Но в сухом остатке та ситуация, которую он сейчас провоцирует в Великобритании, о большом уме не говорит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев