Алексей Мухин: власть пытается поднять свой рейтинг прожектами

Об обычных результатах выборов, о том, как оппозиция сыграла на руку власти, о новых нереальных и крайне опасных предложениях премьера Медведева, которые были призваны поднять его чуть ли не нулевой рейтинг, но только напомнили о псевдопенсионной реформе, и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



Алексей Мухин анализирует выборы 08.09.19: Довольны все!

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— Алексей, какая явка на выборы была в Москве и в среднем по России?

— На выборах Московскую городскую думу — 21,05 процента, по всей России — 40-42. Нормальная явка для региональных выборов. Вообще она практически повторила то, что было раньше. То есть выборы прошли спокойно. И в мире такая же явка и меньше.

— Всплески случаются только на президентских выборах?

— Обычно да. Мне очень понравилось, как известный политолог Алексей Мартынов как-то сказал, что выборы прошли спокойно и хорошо, потому что это свидетельство того, что этот процесс стал обыденным. Он перестал сопровождаться ажиотажем каким-то и т. д.

Люди пришли спокойно, приняли политическое решение, проголосовали. Пусть не все, но у нас нет низкой планки. Те, кто проявил сознательность, те, кто решил свой гражданский долг в этом плане исполнить, сделали, что должны были сделать. Те, кто не пришел на выборы, извините, потом не плачьте.

— Сами виноваты. Но по Москве всего 21 процент несмотря на весь протестный ажиотаж…

— Московская городская дума — это не те выборы, которые действительно имеют какое-то глобальное значение. Это не мэр, тем более не президент.

— Когда в 2012 году были выборы президента, то такой был накал. Пошли даже те на выборы, кто раньше политикой вообще не интересовался и на выборы никогда не ходил…

— Вот! А в этот раз в основном лоялисты пошли. И пошли они именно в ответ на этот протест. То есть на самом деле протестующие лидеры оказали большую услугу власти, потому что протест сдулся за неделю до выборов. А лоялисты подумали и сказали: "О! Раз такое дело, надо идти голосовать, надо власть защищать" и т. д. И случилось то, что случилось. Кстати, очень интересная реакция у московской мэрии на новый состав Московской городской думы. Я его назвал Poker Face, "покерное лицо".

— Хорошая мина при плохой игре?

— Да нет. На самом деле, насколько я знаю Сергея Семеновича Собянина, на мой взгляд, он слишком добрый и потому ранимый. И у него есть чувство справедливости. Теперь в Мосгордуме будет 25 единороссов и 20 так называемых оппозиционеров, это коммунисты и справедливороссы и есть четыре "яблочника". Отношение мэрии — "будем работать".

— Ну а куда деваться-то…

— Расскажу одну байку, очень, на мой взгляд, показательную в этой связи. Не могу сказать, что это правда, мне просто ее рассказали именно в качестве такой истории забавной. В начале нулевых годов Владимир Владимирович стал президентом, а Владислав Сурков стал куратором внутренней политики. Пришел Сурков к Владимиру Владимировичу и говорит: "Владимир Владимирович, вот выборы на носу, как будем действовать, кого продвигать-то будем?…"

Владимир Владимирович сказал знаменитую фразу: "А пусть победит сильнейший. Будем с ним работать". Мне кажется, что эта формула работает на самом деле — тогда работала и до сих пор действует. Конечно, с исключениями. Но исключения, как известно, только подтверждают правила.

— Последние предложения премьер-министра напомнили о пенсионной реформе. Когда все это продвигалось, говорилось о том, что нам хронически, катастрофически не хватает рабочих рук, скоро некому будет кормить наших пенсионеров. Власть приводила многие другие аргументы. Все, конечно, были настолько взволнованы и шокированы, что даже никто не заметил, что подоходный налог поднялся. Даже на это уже внимания не обратили. А теперь Медведев же говорит, что нам надо вводить четырехдневную рабочую неделю, сократить число рабочих часов при сохранении заработной платы. Что происходит?

— И производительность труда не очень высокая по-прежнему. Честно говоря, мне сложно объяснять логику нашего руководства, председателя правительства. Очень сложно. Поэтому, когда меня об этом средства массовой информации спрашивают, я обычно даже не комментирую. Но сейчас выскажу свое мнение.

Во-первых, для того, чтобы сокращать количество дней рабочей недели, необходим должный уровень производительности труда. Это неплохо, что у тебя будет три выходных, но четыре дня ты должен пахать с полной отдачей и результатом. Я имею в виду, прежде всего, не затрачивая много усилий на то, что ты работаешь, а принося много пользы.

Поэтому работодатель будет тебя со спокойной совестью и душой (я сам — работодатель) отпускать на три дня. Пока этого нет, говорить о введении такого сокращения — это популизм чистой воды. Мне представляется (конспирологически), что политтехнологи Дмитрия Анатольевича Медведева посоветовали ему эту меру для того, чтобы поднять его политический рейтинг, который чувствует себя не очень хорошо. Вот он эту тему и начал крутить.

До этого такая же фантастическая тема была им предложена — введение электронных паспортов. Вы представляете себе людей в провинции, которым говорят: "Все, вот та бумажка, которая у тебя на руках, недействительна, а у тебя теперь будет некая карточка, электронный паспорт, вот теперь это твой паспорт". Воспринято это было бы как отъем паспортов у колхозников. В глубинке это так и было бы!

И в таком случае люди очень легко могут стать жертвами продвинутых мошенников. Идеи вроде электронной подписи — для всего простого населения это неприемлемо. Потому что начнутся массовые продажи квартир без ведома их собственников. Это то, что лежит на поверхности. А там громадное количество подводных камней.

Но самое интересное, что этот вопрос обсуждался на Совбезе, причем инспирировано это было со стороны аппарата премьер-министра. Но зато потом, слава Богу, сошло на нет. Теперь вот эта инициатива. Что дальше-то они еще придумают?…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев