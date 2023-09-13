Попытки президента Украины Владимира Зеленского любыми способами добиться успеха контрнаступления ВСУ привели к тому, что у Киева закончились деньги и ресурсы.
Такое заявление сделал бывший морпех-разведчик ВС США, военный эксперт Скотт Риттер в интервью агентству ТАСС.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) понесли огромные материальные потери. У них кончаются деньги. У них кончаются обученные военные", — отметил специалист.
По мнению эксперта, все попытки сопротивляться продвижению российских подразделений ВСУ оставят уже через две-три недели.
Даже если Европа и США решат передать Украине обещанное вооружение, добавил Риттер, стратегическое преимущество в украинском конфликте всё равно останется у России.
Ранее украинский политолог заявил, что Киев уже в скором времени будет вынужден отправить подростков и детей на передовую.
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