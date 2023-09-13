Потеря огромного числа военнослужащих ВСУ рано или поздно приведёт к тому к тому, что Киев отправит на передовую подростков и детей, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк.
"Если война длинная, пойдут воевать все. В том числе подростки рано или поздно. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну. Вы от этого никуда не денетесь", — заверил он местного журналиста.
Ранее военный эксперт предупредил, что если после встречи лидеров России и КНДР в зоне спецоперации появятся северокорейские добровольцы, НАТО расценит это как эскалацию и к украинскому конфликту присоединятся силы Североатлантического альянса.
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