Хабиб Нурмагомедов сбежал с собственной пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов спешно покинул собственную пресс-конференцию, не дождавшись ее начала. Мероприятие должно было состояться в Москве и начаться в 11.00.
Начало пресс-конференции отложили на час, Хабиб развернулся и ушел. Организатор мероприятия Игорь Ким не смог ответить на вопрос, почему так произошло.
Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он провел 28 поединков и во всех одержал победы. 7 сентября в Абу-Даби Хабиб победил американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет Тони Фергюсон.
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