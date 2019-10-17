Норвежец Нортуг сравнил российских лыжников с черепахами

Норвежский лыжник Петтер Нортуг пошутил над тренировкой российских лыжников. Россиянин Сергей Устюгов опубликовал в Instagram видео, на котором спортсмены занимаются на лыжероллерах. Тренировка пока проходит на асфальтном покрытии.



Тренировка российских лыжников

Нортуг в комментарии под видео поставил смайлик в виде черепахи. Устюгов оценил шутку и поставил смайл.

Нортуг - двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. В декабре 2018 года норвежец завершил карьеру.

27-летний Устюгов продолжает выступления. На чемпионатах мира он завоевал семь медалей.

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