Бедная Лиза. Туктамышева совершила 24-часовой перелет в Лас-Вегас

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева добралась до Лас-Вегаса, где с 18 по 20 октября состоится первый турнир серии Гран-при. Спортсменка совершила 24-часовой перелет в США.
"Как приятно, наконец, упасть в постель после 24-часового перелета", - написала Туктамышева и Instagram.
На турнире выступят 12 фигуристок, среди которых будут три россиянки - Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова. Также свои программы покажут: Вакаба Хигути, Каори Сакамото, Мако Ямасита (Япония), Брэди Теннел, Карен Чен, Эмбер Гленн (США), Лим Ен Су (Корея), Вероник Малле (Канада) и Кристи Леунг (Гонконг).
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