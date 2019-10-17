Макгрегор назвал имя своего следующего соперника

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обозначил своего следующего соперника. Им станет американец Фрэник Эдгар. Бой состоится в декабре.

"Встретимся в декабре, Фрэнки", - написал Макгрегор в Twitter.

Ранее ирландец сообщил, что его следующий бой состоится 15 декабря в Дублине. Однако у UFC на 14 декабря запланирован турнир в США. Где именно состоится бой Макгрегора и Эдгара, пока неизвестно.

Фрэнки Эдгар провел в ММА 31 бой, в которых одержал 23 победы и потерпел 7 поражений (1 бой завершился вничью). Американец в 2011 году был чемпионом UFC в легком весе. Позже перешел в полусреднюю категорию, где выступал не так удачно.

Читайте также:

Микки Рурк высказал соболезнования в связи со смертью боксера Дэя

Нурмагомедов назвал дату ухода из спорта

Тренировка Нурмагомедова в ледяной воде попала на видео