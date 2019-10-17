В Москве будет создан новый футбольный клуб, который в следующем сезоне заявится в ПФЛ (третий дивизион чемпионата России), сообщает РБК. Рабочее название команды - "Москоу Сити" (Moscow City).
Консультантом клуба стал Арам Габрелянов, который приложил руку к созданию московского "Арарата". Сейчас идет работа по набору состава команды, подготовке тренерского штаба.
Отметим, в этом сезоне в профессиональных лигах (РПЛ, ФНЛ, ПФЛ) выступают 11 московских клубов:
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