Тотальная китаизация авторынка РФ: мифы и факты

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

За последние два года Россию наводнили дешевые китайские автомобили.

• Как это влияет на российский автопром?

• Насколько отечественное производство легковых автомобилей зависит от поставок комплектующих из Китая?

• Каковы успехи и перспективы российских проектов в области разработки инновационных автомобилей, включая деятельность "Калининградского Автотора"?

• До какого уровня Россия продвинулась в создании собственной электроники для автомобилей?

• Автомобиль АУРУС отличается качеством и популярностью на рынке; что мешает воспроизвести его успех в сегменте экономичных автомобилей?

На эти и другие вопросы отвечает Алексей Серёженкин — заместитель исполнительного директора Ассоциации "Объединение автопроизводителей России". Ведущий — Антон Бекетов.