Тотальная китаизация авторынка РФ: мифы и факты

За последние два года Россию наводнили дешевые китайские автомобили.
• Как это влияет на российский автопром?
• Насколько отечественное производство легковых автомобилей зависит от поставок комплектующих из Китая?
• Каковы успехи и перспективы российских проектов в области разработки инновационных автомобилей, включая деятельность "Калининградского Автотора"?
• До какого уровня Россия продвинулась в создании собственной электроники для автомобилей?
• Автомобиль АУРУС отличается качеством и популярностью на рынке; что мешает воспроизвести его успех в сегменте экономичных автомобилей?
На эти и другие вопросы отвечает Алексей Серёженкин — заместитель исполнительного директора Ассоциации "Объединение автопроизводителей России". Ведущий — Антон Бекетов.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.