Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные разработали дешёвый метод добычи золота при помощи сибирских бактерий
Садальский высмеял обвинения в адрес Пугачёвой в коррупции
Александр Бандурин: туризм бывает избыточным
Ученые ответили, помогают ли собаки выявлять заболевания хозяев
В США впервые в 2024 году обанкротился коммерческий банк
В магазинах Омска появились очень маленькие куриные яйца
Доктор Уиттингтон поделился советом по сохранению здоровья зубов
Тотальная китаизация авторынка РФ: мифы и факты
Набиуллина: доля льготной может уменьшиться ипотеки до 20-30%
Борьба с шелушением: секреты ухода за кожей мужчин

Почему у мужчин появляется шелушение кожи и как с этим бороться

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Шелушение кожи у мужчин обусловлено различными факторами, такими как сухой воздух, воздействие ультрафиолета, неправильный уход и частое бритье. Однако, принимая определенные меры, можно бороться с этой проблемой.

Почему у мужчин появляется шелушение кожи и как с этим бороться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Погодные условия могут существенно влиять на кожу, вызывая шелушение из-за сухости и воздействия агрессивных факторов. Регулярное использование увлажняющих средств помогает сохранить естественный баланс влаги в коже.

Отказ от косметики не является решением проблемы. Мужчинам также следует пользоваться косметическими средствами, чтобы защитить кожу от вредного воздействия и поддерживать ее здоровье.

Частое бритье может стать причиной раздражения и шелушения кожи. Важно выбирать правильные средства и технику бритья, чтобы избежать негативных последствий.

Внутренние факторы, такие как дефицит витаминов или стресс, также могут влиять на качество кожи. Сбалансированное питание и употребление достаточного количества воды помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Для борьбы с шелушением рекомендуется регулярное очищение и увлажнение кожи, использование средств с мягкой текстурой и применение увлажняющих кремов. Важно также обращать внимание на питание, включая в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирными кислотами. Избегание горячей воды также способствует сохранению естественного увлажнения кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер
Сорняки могут многое рассказать об участке
Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом
Ветеринары назвали овощи, которые улучшают здоровье собак
Российские учёные придумали, как превратить солому в стекло и стройматериалы
Какой эффект от пикировки?
Юрист Жмурко: программа газификации рассорила соседей в СНТ
Благотворное воздействие алоэ на кожу: как использовать его в уходе
Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*
Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников