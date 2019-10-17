Российский боксер Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик провели дуэль взглядов перед поединком. Бой состоится 19 октября рано утром по московскому времени. Поединок запланирован в Филадельфии.
Бетербиев является чемпионом IBF в полутяжелом весе. На его счету 14 побед без поражений. Все поединки россиянин заканчивал нокаутом.
Гвоздик - чемпион по версии WBC. Он провел 17 поединков в карьере и во всех одержал победы. 14 боев украинца завершились нокаутом, еще три - по очкам.
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