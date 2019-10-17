Глава РУСАДА рассказал о махинациях в московской лаборатории

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о том, какие махинации были произведены с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Из документов, полученных от ВАДА, в антидопинговом агентстве сделали вывод, что часть данных была просто удалена.

"Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно. Более того, у привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную", - приводит RT слова Гануса.

Также Ганус считает, что России не удастся доказать свою невиновность в этой ситуации. Ранее министр спорта Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо, в котором были даны ответы на все вопросы всемирного антидопингового агентства.

"Существуют требования в связи с внесенными в базу данных изменениями. Это не просто беседа. Все уже доказано. Я с трудом представляю, как они (объяснения) могут быть даны, если честно", - заявил Ганус.

Ранее Ганус дал интервью New York Times, в котором предположил, что изменения в базу данных могли быть внесены только ради именитых спортсменов, которые занимают руководящие посты. Также он заявил, что подобного рода махинациями могли заниматься только высокопоставленные чиновники.

Глава РУСАДА считает, что люди, которые вносили изменения в базу, подставили под удар не только российский спорт, но и власти РФ. Если изменения данных будут доказаны, Россию могут лишить права участия в международных соревнованиях на несколько лет.

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