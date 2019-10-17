Министр спорта прокомментировал информацию о подмене проб чиновниками

Министр спорта Павел Колобков отреагировал на слова главы РУСАДА Юрия Гануса о возможной подмене данных московской антидопинговой лаборатории российскими чиновниками. Ранее такое предположение было высказано Ганусом в интервью New York Times.

Позже руководитель борьбы с допингом в России объяснил свои слова. По его мнению, сделать исправления в базе данных могли только высокопоставленные чиновники, которые имеют влияние на Следственный комитет РФ (СК РФ занимался анализом базы данных - прим. ред.). Ганус считает, что такие манипуляции могли быть проведены только ради именитых российских спортсменов, которые занимают руководящие посты.

"Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины", - прокомментировал ТАСС слова Гануса Колобков.

8 октября министр спорта направил в адрес ВАДА письмо с разъяснениями по ситуации с данным московской лаборатории. Комиссия организации даст свои рекомендации 23 октября, а 8-9 ноября должен быть окончательно решен вопрос по соответствию РУСАДА международным стандартам.

Если ВАДА снимет с РУСАДА статус соответствия, то Россия может лишиться права участия в международных спортивных соревнованиях на несколько лет.

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