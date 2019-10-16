Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб

Глава РУСАДА Юрий Ганус объяснил, что он имел в виду, говоря в интервью New York Times о подмене результатов допинг проб в базе данных московской антидопинговой лаборатории. По его словам, подмену устроили люди, которые могут обойти ограничения Следственного комитета России.

Директор антидопингового агентства заявил, что подмена была произведена во время расследования, которое проводит СК РФ. Вместе с тем, следственному комитету невыгодно делать такие манипуляции из-за того, что теряется доказательная база в уголовных делах по допингу.

Такое мнение Ганус высказал в среду в интервью "Фонтанке". Также глава РУСАДА отметил, что такие манипуляции могли проводиться только ради очень известных спортсменов.

"Что это за спортсмены, которых так оберегают? Ради которых изменили базу данных и подставили по сути наше участие не только в двух ближайших Олимпиадах 2020 и 2022 годов, но и в целом ряде международных соревнований. Разве ради простых смертных на такое пошли бы? Ответ напрашивается сам собой - это бывшие спортсмены, которые сейчас могут занимать высокие властные посты. Это мое предположение", - заявил Ганус.

Кроме того, Ганус отметил, что люди, подменившие пробы, подставили не только российский спорт.

"Все это выглядит как внутренний заговор. Потому что эти лица подставили не только спорт, но и верховную власть", - рассказал Ганус.

Сейчас Ганус находится в США и не боится возвращаться в Россию.

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