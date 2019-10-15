NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб

Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times. По его словам, в результаты допинг-проб известных спортсменов, занимающих руководящие посты в России, были внесены тысячи изменений.

Ганус утверждает, что работники РУСАДА не могли подменить данные лаборатории, а сделать это могли только чиновники, которым она подчиняется. Такое заявление россиянина стало неожиданным для участников конференции в США.

По мнению людей из мира спорта, Россия могла дать Ганусу карт-бланш на такие высказывания, чтобы разделить ответственность РУСАДА и своих чиновников. В Москве считают, что таким образом получится спасти репутацию молодых российских спортсменов и избежать дисквалификации на Олимпийские игры.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало от России объяснений по поводу подмены данных московской лаборатории, которые удалось обнаружить в результате сравнения с теми, которые были на руках у международной организации. Министр спорта России Павел Колобков дал разъяснения, этот вопрос ВАДА рассмотрит 23 октября.

По новым правилам, в том случае, если будет принято решение об отстранении РУСАДА, пострадать может весь российский спорт. В таком случае Россия не будет допущена на Олимпиаду-2020 в Токио даже под нейтральным флагом.

Ранее Ганус заявил, что сборная России не сможет выступать под своим флагом на Олимпийских играх.

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