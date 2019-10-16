Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении

Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход россиянки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении. Инициатива о смене спортивного гражданства исходила от спортсменки.

Заявление с просьбой отпустить биатлонистку подала Ассоциация лыжного спорта Словении. Переход еще должен утвердить Международный союз биатлонистов, сообщает ТАСС.

Подчуфарова начала выступления в Кубке мира в 2013 году. На ее счету два личных подиума (1 золото, 1 бронза) и два подиума в эстафетных гонках (2 бронзы). Лучший результат в общем зачете Кубка мира - 16-е место по итогам сезона-2015/16.

На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Подчуфарова заняла третье место в смешанной эстафете. Прошлый сезон 27-летняя россиянка пропустила, а лучшей из словенок стала Уршка Пое (98-е место в общем зачете).

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