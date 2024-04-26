Hardcore Fighting Championship мирового турне HARD-WARS tour на ЦСКА Арене

Hardcore проведёт вечер мирового турне на ЦСКА Арене

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

В субботу, 27 апреля, Hardcore Fighting Championship проведёт очередной турнир кулачного боя в этом году.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

А что же ждёт любителей этой древней русской забавы в этот раз?

Корреспондент Pravda. Ru отправится на турнир, и оттуда любители единоборств буквально в прямом эфире смогут наблюдать за горячими поединками вечера.

Среди ивентов мероприятия хочется отметить поединок обладателя звания чемпиона в полутяжёлом весе Виталия "Байкала" Ананина и чемпиона Гран-при Даниила "Янки" Бридова.

Ну а в главном бою вечера сойдутся действующий чемпион среднего веса Мухамед "Киборг" Калмыков и Мохаммад "Перс" Хейбати. Интересно, что этот поединок венчает принципиальный конфликт этих бойцов.

"В эту субботу стартует мировой тур HARS WARS TOUR. Поверьте, никто даже близко в мире не делал ничего подобного и никто даже не будет стоять рядом. Это правда — история! Это абсолютный переворот сознания и восприятия контента и об этом будут говорить! Мы готовили старт этого проекта более года, вся команда HARDCORE отдала себя этому проекту полностью! Пристегнитесь, Hard Wars Tour, мы только начинаем!" — отмечает глава промоушена Анатолий Сульянов

Также надо напомнить, что Саид "Уайлд" Чалоян снялся с титульного поединка против Тимура "Золотого" Мусаева. Вместо него на ринг выйдет экс-чемпион полулёгкого веса — Шамиль "Охотник" Джахбаров.

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Турнир Hardcore 27 апреля