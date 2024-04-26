Кому запрещается интервальное голодание: вот при каких болезнях такая диета запрещена

Интервальное голодание запрещено при болезнях ЖКТ

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание хоть и отлично помогает в похудении, но оно подходит не всем. Есть серьёзные противопоказания к данному виду питания, пишет Advice.News.

Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Врачи не рекомендуют интервальное голодание беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам. Кроме того, такой тип диеты не рекомендуется людям с заболеваниями желудка и кишечника, а также тем, кто страдает от стресса, переедания.

Стоит учесть, что интервальное голодание может вам не подойти, если вы принимаете гормональные препараты или занимаетесь тяжелым физическим трудом. Этот тип диеты также противопоказан людям с психическими или неврологическими заболеваниями, при патологиях кровеносной системы, болезни сердца, тромбофлебите. Отказ от пищи недопустим при серьезных заболеваниях печени и почек.

Врачи предупредили, что нельзя придерживаться интервального голодания на постоянной основе. Это может нанести непоправимый вред здоровью, особенно если вы не находитесь под наблюдением доктора.