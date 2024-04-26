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Кому запрещается интервальное голодание: вот при каких болезнях такая диета запрещена

Интервальное голодание запрещено при болезнях ЖКТ

1:09
Здоровье

Интервальное голодание хоть и отлично помогает в похудении, но оно подходит не всем. Есть серьёзные противопоказания к данному виду питания, пишет Advice.News.

Интервальное голодание запрещено при болезнях ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Врачи не рекомендуют интервальное голодание беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам. Кроме того, такой тип диеты не рекомендуется людям с заболеваниями желудка и кишечника, а также тем, кто страдает от стресса, переедания.

Стоит учесть, что интервальное голодание может вам не подойти, если вы принимаете гормональные препараты или занимаетесь тяжелым физическим трудом. Этот тип диеты также противопоказан людям с психическими или неврологическими заболеваниями, при патологиях кровеносной системы, болезни сердца, тромбофлебите. Отказ от пищи недопустим при серьезных заболеваниях печени и почек.

Врачи предупредили, что нельзя придерживаться интервального голодания на постоянной основе. Это может нанести непоправимый вред здоровью, особенно если вы не находитесь под наблюдением доктора.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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