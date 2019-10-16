В Кремле отказались комментировать подмену допинг-проб чиновниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать комментарий по поводу информации газеты New York Times по допинговому скандалу. Ранее издание выпустило в статью, в которой утверждается, что глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил подмену результатов допинг-проб российскими чиновниками.

По словам Гануса, РУСАДА не имеет отношения к изменению данных московской антидопинговой лаборатории, а подмена была сделала чиновниками для того, чтобы скрыть результаты допинг-тестов известных спортсменов, занимающих руководящие посты в России. Несоответствие между данными московской лаборатории и той информацией, которая есть у ВАДА, было выявлено в этом году.

ВАДА потребовало от России объяснений. Письмо с ответом в адрес ВАДА направил министр спорта Павел Колобков. Песков предлагает дождаться того, когда агнетство рассмотрит письмо.

"Наши спортивные власти только что направили детальные ответы на вопросы ВАДА. На каждый вопрос был дан отдельный ответ, поэтому давайте дождемся реакции на эти наши ответы. В настоящий момент не считаю возможным что-либо комментировать", - заявил Песков в разговоре с журналистами.

В New York Times считают, что Ганус выступает с обвинениями российских чиновников для того, чтобы отвести угрозу от РУСАДА. По мнению издания, это поможет России избежать полного отстранения от международных спортивных соревнований.

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