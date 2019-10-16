Жители Майами протестуют против этапа Формулы-1

Жители Майами провели акцию протеста против проведения в городе этапа Формулы-1. В районе места, где планируется проведение гонок, собралась толпа с плакатами. Люди считают, что этап негативно скажется на экологии.

Гонка будет проводиться с 2021 года вокруг "Хард Рок Стэдиум", домашней арены местного клуба НФЛ. Протестующие указали властям, что вокруг стадиона расположены жилые дома, сообщает WSVN.

Изначально Гран-при Майами планировалось проводить в центре города, однако с этим не согласились местные власти.

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