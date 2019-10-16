Эрдоган считает, что УЕФА не накажет сборную Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с футбольной сборной страны, против которой расследование проводит УЕФА. По его мнению, команда не будет наказана за милитаристский жест, продемонстрированный во время отборочных матчей Евро-2020.

"Я не жду, что из расследования УЕФА выйдет что-то серьезное", - приводит Futbol Arena слова Эрдогана.

Футболисты сборной Турции во время матча против Албании (1:0) салютовали в адрес армии, которая проводит воинскую операцию на севере Сирии. Такое же приветствие игроки выполнили после матча против Франции (1:1).

Европейские политики и спортивные чиновники призвали УЕФА наказать сборную Турции. Также УЕФА призывают отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов-2020.

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