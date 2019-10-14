УЕФА расследует инцидент с воинским приветствием турецких футболистов

УЕФА проводит расследование в отношении футболистов сборной Турции за их приветствие после гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Албании. Игра состоялась 12 октября и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч турки забили на 90-й минуте.

В УЕФА могли пройти мимо этого инцидента, но пресс-служба турецкой федерации точно объяснила, почему футболисты использовали такой жест. В Twitter команды появилось сообщение, в котором было указано, что футболисты "посвящают победу своим храбрым воинам и собратьям". Матч прошел на фоне военной операции Турции в Сирии.

В регламенте УЕФА указано, что участники матчей не имеют права использовать политические лозунги. Федерации футбола Турции грозит наказание, сообщает DW.

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